Haziran ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 6 aylık fark ne kadar oldu?

Haziran ayı enflasyon rakamları için geri sayım sona eriyor. Haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte emekli memur zammı da belli olacak. Bu kapsamda milyonlarca kişinin beklediği Haziran ayı enflasyon rakamları için araştırmalar başladı. Peki, Haziran ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak mı? Memur emekli 6 aylık enflasyon farkı ne zaman belli olacak? Temmuz ayı kira artış oranı kaç TL oldu? İşte detaylar...