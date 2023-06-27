Her aileye vatandaşlık maaşı: Yasal düzenlemeler TBMM'ye gelecek! Kimler yararlanacak?

Seçimlerden önce duyurulan vatandaşlık maaşı benzeri gelir desteği için kollar sıvanıyor. Bunun için bir yasal düzenlemenin önümüzdeki günlerde TBMM'ye gelmesi bekleniyor. Burada gelir desteği kişilere değil ailelere yapılacak.
Gelir seviyesi belli bir miktarın altında olan ailelere vatandaşlık maaşı benzeri bir ödeme yapılacak. Burada kişi başı ödeme değil hane başı ödeme gerçekleşecek. Örneğin asgari ücretin altında bir gelir söz konusu ise bu asgari ücrete tamamlanacak. Bir yandan da şu an uygulamada olan elektrik doğalgaz su gibi faturaların ödenmesi sistemi devam edecek.
Böylece ailelerin zaruri ihtiyaçları karşılanırken maddi olarak da desteklenecek. Ancak aileler için ayrıca istihdam imkanı da oluşacak. Ailelerin gelir seviyeleri desteklenirken bir yandan da çalışma imkanları sağlanacak.
Böylece sistem her ailede en az bir sigortalı çalışan üzerine kurulacak. Aileler devletten gelecek desteklerin yanında çalışma imkanlarıyla da desteklenmiş olacak. Bunun için iş ve meslek kursları, işbaşı eğitimleri geniş şekilde devrede olacak. Yatırım ortamının iyileşmesiyle yeni istihdam alanları da açılmış olacak. Ailede çalışamayan ev kadını için de bu aşamada bir destek geliyor.