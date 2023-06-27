Her aileye vatandaşlık maaşı: Yasal düzenlemeler TBMM'ye gelecek! Kimler yararlanacak?

Seçimlerden önce duyurulan vatandaşlık maaşı benzeri gelir desteği için kollar sıvanıyor. Bunun için bir yasal düzenlemenin önümüzdeki günlerde TBMM'ye gelmesi bekleniyor. Burada gelir desteği kişilere değil ailelere yapılacak.

Gelir seviyesi belli bir miktarın altında olan ailelere vatandaşlık maaşı benzeri bir ödeme yapılacak. Burada kişi başı ödeme değil hane başı ödeme gerçekleşecek. Örneğin asgari ücretin altında bir gelir söz konusu ise bu asgari ücrete tamamlanacak. Bir yandan da şu an uygulamada olan elektrik doğalgaz su gibi faturaların ödenmesi sistemi devam edecek.