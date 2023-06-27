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    Her aileye vatandaşlık maaşı: Yasal düzenlemeler TBMM'ye gelecek! Kimler yararlanacak?

    AK Parti seçim beyannamesinde yer alan vatandaşlık maaşı ile ilgili yasal düzenlemeler önümüzdeki dönemde TBMM’ye gelecek. Her hanede en az bir sigortalı çalışan olacak.

    Her aileye vatandaşlık maaşı

    Seçimlerden önce duyurulan vatandaşlık maaşı benzeri gelir desteği için kollar sıvanıyor. Bunun için bir yasal düzenlemenin önümüzdeki günlerde TBMM'ye gelmesi bekleniyor. Burada gelir desteği kişilere değil ailelere yapılacak.

    Gelir seviyesi belli bir miktarın altında olan ailelere vatandaşlık maaşı benzeri bir ödeme yapılacak. Burada kişi başı ödeme değil hane başı ödeme gerçekleşecek. Örneğin asgari ücretin altında bir gelir söz konusu ise bu asgari ücrete tamamlanacak. Bir yandan da şu an uygulamada olan elektrik doğalgaz su gibi faturaların ödenmesi sistemi devam edecek.

    Böylece ailelerin zaruri ihtiyaçları karşılanırken maddi olarak da desteklenecek. Ancak aileler için ayrıca istihdam imkanı da oluşacak. Ailelerin gelir seviyeleri desteklenirken bir yandan da çalışma imkanları sağlanacak.

    Böylece sistem her ailede en az bir sigortalı çalışan üzerine kurulacak. Aileler devletten gelecek desteklerin yanında çalışma imkanlarıyla da desteklenmiş olacak. Bunun için iş ve meslek kursları, işbaşı eğitimleri geniş şekilde devrede olacak. Yatırım ortamının iyileşmesiyle yeni istihdam alanları da açılmış olacak. Ailede çalışamayan ev kadını için de bu aşamada bir destek geliyor.

        ANNEYE ESNEK ÇALIŞMA
        Bu sistem ile anneler çalışma hayatında daha kolay yer alabilecek. Annelerin yarı zamanlı çalışma sistemi genişletilirken esnek saatler ve uzaktan çalışma modelleri devreye konulacak. Böylece anneler hem iş hayatında yer alıp hem de çocuklarıyla daha fazla zaman geçirebilecek. Bunun yanında çalışan annelere bakıcı desteği de sağlanacak. Bakıcıların ücretlerini devlet üstlenecek. Bu sayede birçok kadın bakıcı için istihdam imkanı da sağlanacak.



        EVLENENE DESTEK
        Evlenecek olanlar için 150 bin liralık faizsiz destek kredisi sağlanacak. Kredi 48 ay vadeli olacak ve 24 ay ödemesiz olarak uygulanacak.Böylece krediyi aman yeni evliler 2 yıl boyunca para ödemeyecek. Daha sonra her ay faizsiz küçük taksitler halinde geri ödeme gerçekleşecek. Toplamda kredinin vadesi 72 ayla çıkmış olacak.

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        Haberler Ekonomi Her aileye vatandaşlık maaşı: Yasal düzenlemeler TBMM'ye gelecek! Kimler yararlanacak?
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