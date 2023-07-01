Evde çalışana sigorta rehberi Ev hizmetlerinde çalışanlara yönelik sigorta uygulaması nasıl işliyor?! SGK merak edilen sorulara yanıtladı...

Temizlik, yemek yapma, çocuk, hasta ve yaşlı bakımı için binlerce aile ev hizmetlerinde yardımcı çalıştırıyor. Ev işlerinde çalışanların sosyal ve mali haklarının bilinmesi uzun vadede sorun yaşanmasını önlüyor. SGK, merak edilen sorulara yanıt verdi. Önemli ayrıntılar şöyle:
EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARA YÖNELİK SİGORTA UYGULAMASI NASIL İŞLİYOR?
Ev işlerinin ay içinde 10 günden az ve 10 günden fazla yapılıp yapılmadığına göre işlem yapılıyor. Ayda 10 günden az çalışanlara iş kazası ve meslek hastalığı yönünden sigorta yapılıyor, primleri çalıştıran kişi tarafından ödeniyor. Sigortalılar isterlerse takip eden ayın sonuna kadar uzun vade (emeklilik) ve genel sağlık sigortası primi ödeyebiliyor.
EV HİZMETİNDE AYDA 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI NASIL SAĞLANIYOR?
Evinde ayda 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranların bu kişileri çalıştırdıkları her bir gün için asgari ücretin günlük tutarının yüzde 2'si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödemesi gerekiyor. 10 günden az çalıştırılanlar için e-Devlet üzerinden kolay işverenlik başvurusu yapılabiliyor. İş kazası ve meslek hastalığında 1 Temmuz-31 Aralık tarihleri arasında bir gün için ödenecek tutar 8.94 lira. Ev işinde çalışanlar eksik günlerinin primini ödeyerek 30'a tamamlayabiliyor. Primini kendi ödeyenlerin de günlük 145, aylık da 4 bin 359 lira yatırması gerekiyor.