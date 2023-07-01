Evde çalışana sigorta rehberi Ev hizmetlerinde çalışanlara yönelik sigorta uygulaması nasıl işliyor?! SGK merak edilen sorulara yanıtladı...





EV HİZMETLERİNDE 10 GÜN VE ÜZERİNDE SÜRE İLE ÇALIŞANLARIN ÖDEYECEĞİ EMEKLİLİK VE SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ NE KADAR?

Asgari ücretle işçi çalıştıranlar 10 gün çalıştırdıkları kişi için işçi ve işveren hissesi ile işsizlik sigortası primi dahil bin 676 lira yatıracak. Ayda 30 gün çalıştıranlar da 5 bin 30 lira ödeme yapacak. Primini düzenli ödeyenler için 5 puanlık indirim de dikkate alındığında ayda 10 gün çalıştırılanlar için bin 453, 30 gün çalıştırılanlar için de 4 bin 359 lira prim yatırılması gerekiyor.