Bayram sonrası tepetaklak olacak! ALTIN ALACAKLAR DİKKAT! İslam Memiş'ten uyarı! "Gram altında..."
Altın fiyatları en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Bayram sonrası için yeni rakam açıklandı. Altın piyasası uzmanı İslam Memiş yeni rekoru duyurdu. Altın fiyatları son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle piyasalarda önemli dalgalanmalara neden oldu.. Bu nedenle bayram sonrası altın fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. İşte detaylar...
Gram altın çeyrek altın yarım altın tam altın ons altın fiyatları rekora koşacak. Altın alımı için yeni tarih verildi. İşte İslam Memiş'ten altın uyarıları...
ONS ALTIN NE KADAR?
1 Ons Altın fiyatı, anlık olarak $1.919,36 'a karşılık gelmektedir. Ons Altın son 24 saat içerisinde %0,58, son bir haftada %-0,11 oranında değişmiştir. Ons Altın, 01.06.2023 tarihinde $1.977,73 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Ons Altın, 28.06.2023 tarihinde $1.907,10 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
TAM ALTIN NE KADAR?
1 Tam Altın fiyatı, anlık olarak 10.525,74 TL'ye karşılık gelmektedir. Tam Altın son 24 saat içerisinde %0,00, son bir haftada %3,06 oranında değişmiştir. Tam Altın, 26.06.2023 tarihinde 10.525,74 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Tam Altın, 03.06.2023 tarihinde 8.818,46 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.