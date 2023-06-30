Bayram sonrası tepetaklak olacak! ALTIN ALACAKLAR DİKKAT! İslam Memiş'ten uyarı! "Gram altında..."

ONS ALTIN NE KADAR?

1 Ons Altın fiyatı, anlık olarak $1.919,36 'a karşılık gelmektedir. Ons Altın son 24 saat içerisinde %0,58, son bir haftada %-0,11 oranında değişmiştir. Ons Altın, 01.06.2023 tarihinde $1.977,73 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Ons Altın, 28.06.2023 tarihinde $1.907,10 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.