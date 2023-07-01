SSK BAĞ-KUR emeklisinin sevincini ikiye katlayacak zam müjdesi! 7550-8100-8600 TL ve üstü maaş alana süper zam rotası oluşturuldu! Seyyanen zam ve refah payı ile en düşük maaş...

Temmuz ayı zam oranı yaklaşık 16 milyon emeklinin heyecanla beklediği bir konu haline geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ilk beş aylık enflasyon verilerine dayanarak hesaplanan zam oranı yüzde 15.26 olarak belirlendi. Bu oran emekli maaşlarına yapılacak zam miktarını belirlemek için önemli bir referans olarak kullanılıyor. Gelecek son veri kapsamında maaşlara yapılacak zam kesinleştirilecek ve emeklilerin yeni maaşları 3 Temmuz'da duyurulmuş olacak. Şimdi gözler 5 gün sonra açıklanacak olan zamlı maaşlara çevrildi.