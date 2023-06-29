Dijital oyun sektöründen ekonomiye önemli katkı: 11 milyar dolar Türkiye'ye akacak

Türkiye'nin yabancı yatırımcıyı çekmeye yönelik yürüttüğü stratejiler meyvelerini vermeye başladı. Son yıllarda yatırımcıların gözdesi olan dijital oyun sektörü, ülkemizde adeta şaha kalktı.

Türkiye'nin ilk unicorn'unu da bu sektörden çekmiş olması yabancı yatırımcının iştahını kabarttı. Hızla büyüyen sektör yatırımcı ve girişimcilerin radarına girerken yabancı fonlar da bu alana yönelik yatırım için kolları sıvadı.

5 MİLYAR DOLARI ORTADOĞU'DAN

Türkiye'den yeni oyun geliştiricilerinin çıkması için bir girişimcilik merkezi kuran StartGate, dijital oyun sektörüne ilk etapta 200 milyon dolarlık yatırım yaptı.