Dijital oyun sektöründen ekonomiye önemli katkı: 11 milyar dolar Türkiye'ye akacak

Türkiye'nin yabancı yatırımcıyı çekmeye yönelik yürüttüğü stratejiler meyvelerini vermeye başladı. Son yıllarda yatırımcıların gözdesi olan dijital oyun sektörü, ülkemizde adeta şaha kalktı.
Türkiye'nin ilk unicorn'unu da bu sektörden çekmiş olması yabancı yatırımcının iştahını kabarttı. Hızla büyüyen sektör yatırımcı ve girişimcilerin radarına girerken yabancı fonlar da bu alana yönelik yatırım için kolları sıvadı.
5 MİLYAR DOLARI ORTADOĞU'DAN
Türkiye'den yeni oyun geliştiricilerinin çıkması için bir girişimcilik merkezi kuran StartGate, dijital oyun sektörüne ilk etapta 200 milyon dolarlık yatırım yaptı.
Bu merkezde yatırımcı ve girişimcileri buluşturacaklarını aktaran StartGate CEO'su Mustafa Cihat Durmuş, sektörün hızlı bir büyüme trendi içinde olduğuna dikkat çekti.
Dijital oyun sektörünün son yıllarda yükselen yıldız haline geldiğini anlatan Durmuş, PeakGames'in büyük değerlemeyle satılmasının ardından yabancı yatırımcının ilgi odağının Türkiye olduğunu kaydetti.
Durmuş, "Avrupa, Amerika, İngiltere ve Ortadoğu'dan fonlar bu alana yoğunlaştı. Özellikle Ortadoğu bu anlamda pazara büyük giriş yapmaya hazırlanıyor. Bu dev fon şirketleri önümüzdeki 5 yılda oyun sektörüne 38 milyar dolar yatırım bütçesi ayırdı. Şu anda bu fon şirketleriyle görüşme halindeyiz. 38 milyar dolarlık bütçenin 11 milyarını ülkemize çekmeyi hedefliyoruz. Bu rakamın yaklaşık 5 milyar dolarını Ortadoğu'dan bekliyoruz" ifadelerini kullandı.