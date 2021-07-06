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    İki 'Unicorn'un çıktığı oyun sektörü destekleniyor: Bakanlıktan yazılım ve personel için 100 bin dolar

    İki ‘Unicorn’un çıktığı oyun sektörü destekleniyor. Ticaret Bakanlığı oyun geliştirmek isteyenlere yazılım ve personel için 100 bin, yurt dışına satmak isteyenlere de komisyon masrafları için 100 bin dolara varan destek sağlıyor...

    Çığıl Ön Yener
    Oyun geliştirene çifte destek

    Türk oyun sektörü son yıllarda başarılarıyla kendinden söz ettiriyor. Peak Games'in ardından Dream Games de milyar dolarlık değerleme ulaşarak oyun sektöründen çıkan ikinci unicorn olurken, bu alana ilgi giderek artıyor.

    Oyun geliştirmek ya da oyunuyla yurt dışına açılmak isteyen gençler için pek çok destek de sağlanıyor. Ticaret Bakanlığı'nın oyun sektörüne ilişkin 2 ayrı desteği bulunuyor.

    Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Geliştirme Desteği ile 100 bin dolara, Bilgisayar Oyunu- Mobil Uygulama Komisyon Desteği ile de 100 bin dolara varan desteğin yolu açılıyor. İşte girişimcilerin yararlanabileceği desteklerin detayları...

        YURT DIŞINA AÇILMAK KOLAY
        Yaptığı         bilgisayar oyunu ya da mobil uygulamayı yurt dışına satmak isteyenler için de Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Komisyon Desteği devreye giriyor.

        Yapılan bilgisayar oyunu veya mobil uygulamanın yurt dışına satışına yönelik platformlarda oluşan komisyon giderleri için Ticaret Bakanlığı destek veriyor.

        Oyun/ uygulama başına giderlerin yüzde 50'si 100 bin dolara kadar karşılanıyor. Destekten yararlanmak için satışa sunulan oyunun komisyon giderlerine ilişkin ödeme belgesi ve faturayla birlikte başvurmak gerekiyor.

            YAZILIM VE PERSONELE 100 BİN DOLAR
            Ticaret Bakanlığı'nın Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Geliştirme Desteği ile bilgisayar oyunu veya mobil uygulama geliştirmek isteyenlere, yazılım ve yetkin personel ihtiyacı için 100 bin dolara kadar destek veriliyor.

            Satın alınacak ya da kiralanacak yazılımların masrafları ile istihdam edilecek en fazla 2 personelin ücreti için destek sağlanıyor. Yazılım masrafının yıllık yüzde 50'si 50 bin dolara kadar, istihdam edilecek 2 personelin brüt ücretleri de personel başına 25 bin dolara kadar karşılanıyor.

            NASIL YARARLANILIYOR?
            Destekten yararlanmak için proje bilgilerini Ticaret Bakanlığı ile paylaşmak ve ön başvuruda bulunmak gerekiyor. Detaylı bilgi, Ticaret Bakanlığı'nın firmaların desteklere daha kolay ulaşması ve yararlanması için hayata geçirdiği 'kolaydestek.gov.tr' uygulamasından alınabiliyor.
                Milyonlara yüzde 8.45 zam
                Haberler Ekonomi İki 'Unicorn'un çıktığı oyun sektörü destekleniyor: Bakanlıktan yazılım ve personel için 100 bin dolar