İki 'Unicorn'un çıktığı oyun sektörü destekleniyor: Bakanlıktan yazılım ve personel için 100 bin dolar

Türk oyun sektörü son yıllarda başarılarıyla kendinden söz ettiriyor. Peak Games'in ardından Dream Games de milyar dolarlık değerleme ulaşarak oyun sektöründen çıkan ikinci unicorn olurken, bu alana ilgi giderek artıyor.
Oyun geliştirmek ya da oyunuyla yurt dışına açılmak isteyen gençler için pek çok destek de sağlanıyor. Ticaret Bakanlığı'nın oyun sektörüne ilişkin 2 ayrı desteği bulunuyor.
Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Geliştirme Desteği ile 100 bin dolara, Bilgisayar Oyunu- Mobil Uygulama Komisyon Desteği ile de 100 bin dolara varan desteğin yolu açılıyor. İşte girişimcilerin yararlanabileceği desteklerin detayları...