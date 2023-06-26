Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla çocukların masraflarını karşılamak için çeşitli ödemeler yapıyor. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının bakımı ve desteklenmesi için her ay ve belirli periyotlarda ödeme sağlanıyor. Bu ödemeler ailelerin bütçelerine destek olmayı hedefliyor ve çocukların eğitimini sıkıntısız sürdürmesine katkı sağlıyor. Son olarak yapılan artışla birlikte ödeme miktarı 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldi.