Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla çocukların masraflarını karşılamak için çeşitli ödemeler yapıyor. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının bakımı ve desteklenmesi için her ay ve belirli periyotlarda ödeme sağlanıyor. Bu ödemeler ailelerin bütçelerine destek olmayı hedefliyor ve çocukların eğitimini sıkıntısız sürdürmesine katkı sağlıyor. Son olarak yapılan artışla birlikte ödeme miktarı 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldi.
SED ödemeleri iki kategoride yapılmaktadır ve aynı hane içerisinden en fazla 2 çocuk için ekonomik destek sağlanabilmektedir. Bu ödemeler ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak ve onlara daha iyi bir gelecek sunmak amacıyla verilmektedir.
SED ödemesi için başvuru şartları detaylı bir şekilde duyuruldu. İhtiyaç sahibi ailelerin bu ödemeden faydalanabilmek için belirli kriterleri karşılamaları gerekmektedir.