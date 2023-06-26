Kurban Bayramı tatilinde ulaşımda rekor kırıldı!

9 güne uzatılan Kurban Bayramı tatilinde yaşanan büyük göç ulaşımda rekor getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 ve 24 Haziran'da bazı köprü ve otoyollarda araç geçiş, havalimanlarında ise yolcu rekoru kırıldığını ifade etti.
1915 Çanakkale Köprüsü'nden 24 Haziran'da 22 bin 267 araç geçişi olduğu bilgisini veren Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden de 23 Haziran'da 182 bin 723 araç geçişine ulaşıldığına işaret etti.
Osmangazi Köprüsü'nden 24 Haziran'da 111 bin 770 aracın geçtiğini aktaran Uraloğlu, havalimanlarındaki rekorlara ilişkin de şunları kaydetti: "Ulaşımda zirveye uçuyoruz, rekordan rekora koşuyoruz. 24 Haziran Cumartesi günü Antalya Havalimanı'nda bu yılın en yüksek yolcu sayısı olan 195 bin 867'ye ulaşıldı. 24 Haziran Cumartesi günü İstanbul Havalimanı'nda 245 bin 984 ile bu yılın en yüksek yolcu sayısını gördük. Yakında yeni rekorlar bekliyoruz."
ANTALYA'YA GÜNDE 100 BİN YABANCI
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sezona yoğun bir şekilde, rekorlar kırarak girdik. Antalya havalimanlarına günlük olarak yaklaşık 100 bin yabancı turist girişi gerçekleşmeye başladı" dedi. Kente bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 5 milyon 71 bin 305'e ulaştı.
ÇEŞME % 90 DOLDU
Çeşme ve Alaçatı'da otellerin doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Kurban Bayramı'nda doluluk oranının yüzde 100'lere ulaşması beklenirken, Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, 1 milyonun üzerinde tatilcinin Çeşme'yi ziyaret etmesini beklediklerini söyledi.