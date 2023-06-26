Kurban Bayramı tatilinde ulaşımda rekor kırıldı!

9 güne uzatılan Kurban Bayramı tatilinde yaşanan büyük göç ulaşımda rekor getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 ve 24 Haziran'da bazı köprü ve otoyollarda araç geçiş, havalimanlarında ise yolcu rekoru kırıldığını ifade etti.

1915 Çanakkale Köprüsü'nden 24 Haziran'da 22 bin 267 araç geçişi olduğu bilgisini veren Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden de 23 Haziran'da 182 bin 723 araç geçişine ulaşıldığına işaret etti.