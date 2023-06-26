Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu: Mardin'de petrol arama çalışmaları hız kazandı

"YENİ ASGARİ ÜCRETİ YÜZDE 34 ARTIŞ İLE NET 11 BİN 402 LİRAYA ÇIKARDIK"

Asgari ücretin yüzde 34 zam ile 11 bin 402 liraya yükseldiğini ifade eden Bakan Işıkhan, "Hem çalışanlarımızı koruyacak iyileştirmeler yaptık hem de çalışma hayatımızın temel birçok sorununu çözdük. Çalışma barışını, yatırım, üretim, istihdam hedeflerimiz çerçevesinde sağlamanın gayreti içerisinde olduk. Geçtiğimiz hafta yeni asgari ücret miktarımızı açıkladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri ve Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun uzlaşmasıyla yeni ücreti yüzde 34 artış ile net 11 bin 402 liraya çıkardık.

2022 yılı ikinci yarısına göre yüzde 107 oranında artış gerçekleştirmiş olduk. 2002'den 2023'e, nominal olarak 61 kat, reel olarak ise yaklaşık yüzde 312 artış sağlamış olduk. 400 TL olan asgari ücret desteğimizi önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz. Bir kez de buradan tüm milletimize ve çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Enflasyon oranının oldukça üzerinde bir refah payıyla, emeği, enflasyona ezdirmeme kararlılığımızı bir kez daha göstermiş olduk" diye konuştu.