Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: 2024 yılı petrolde rekorlar yılı olacak

Depremden etkilenen illerin tekrar ihyası, inşası ve ayağa kaldırılması kapsamında Hatay ve Adıyaman'da ilk ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini belirten Bayraktar, "Bugün de burada Türkiye Yüzyılı'nda enerjinin de yüzyılına, stratejisine uygun şekilde bizim için Türkiye enerji sektörü için, Türkiye petrol sektörü için çok önemli olan bir ziyareti gerçekleştiriyoruz. Şırnak'tayız." ifadesini kullandı.

ŞIRNAK ÖNEMLİ BİR PETROL MERKEZİNE DÖNÜŞÜYOR

Şırnak'ın Türkiye ve dünya petrol piyasaları için önemli bir merkez haline geldiğini ifade eden Bakan Bayraktar, "Şırnak bu son dönemlerde gerçekleştirdiğimiz keşiflerle çok önemli bir petrol merkezine dönüşüyor. Aslında bir anlamda aslına rücu ediyor. Şırnak öteden beri, 1970'lerden beri önemli petrol güzergahı, Irak-Türkiye boru hattının geçtiği güzergahlardan bir tanesi. Türkiye'ye giriş noktaların olduğu yerlerden bir tanesi ve hem Türkiye'nin hem de aslında dünya petrol piyasaları için çok önemli bir merkez. Şimdi artık burada biz kendi petrolümüzü de bulduk ve üretimine başladık. Bir dönem terörle anılan, terörle hemen eş anlamlı hale gelen bölgelerde, Gabar'da, Kato'da ve Bestler-Dereler bölgelerinde artık petrol ile anılmaya başlandı. Bu bölge artık huzurun, sükunetin ve petrolün bölgesi olmaya başladı. Elbette Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kararlı, ısrarlı duruşu ve mücadele etmesi ile bu bölgeler terörden temizlendi. Bütün kurumlarımız, başta valilerimiz, mülki idari amirlerimiz, ilgili kuruluşlarımız, güvenlik güçlerimiz, jandarmamız, polisimiz, askerimiz hep birlikte bu bölgeleri gerçekten huzurlu, yaşanır hale getirdiler. Bizler de hemen akabinde, buralarda özelikle petrol ve doğal gaz aramacılığında başladığımız çalışmaları devam ettirdik ve bunlardan netice almaya başladık. 2016 yılından sonra ilan ettiğimiz milli enerji ve maden stratejisinde, politikasında en temel unsurlardan bir tanesi Türkiye'nin dışa bağımlılıkla, cari açıkla mücadele anlamında özellikle petrol ve doğal gaz aramacılığında kendi petrolünü ve doğal gazını üretmesiydi. Bunun için hem denizlerimizde yoğun bir arama faaliyetine giriştik, hem oralarda kendi filolarımız ile daha farklı bir iş yapış tarzı ile faaliyet gösterdik. Bunun neticelerini de aldık. Sakarya gaz sahası, Türkiye'nin en büyük keşfini gerçekleştirdik. Şimdi karalarda da daha önce gidilmemiş bölgelerde faaliyetlerimizi yoğunlaştırdık. Sismik faaliyetlerinden sonra sondaj faaliyetlerinde de yine buralarda çok önemli sonuçlar aldık" dedi.