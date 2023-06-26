Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı! Günü rekorlarla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 150,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 75 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,79 ve holding endeksi yüzde 1,58 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 5,92 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerle negatif seyrettiğini belirterek, yurt içi pay piyasalarının pozitif ayrıştığını söyledi.