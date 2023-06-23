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    • Ekonomi
    • 23.06.2023 11:42
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    • 23.06.2023 12:03
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    Son dakika: TÜİK ve Ticaret Bakanlığı verileri açıkladı: Enerji ithalatı mayısta yüzde 23,4 azaldı

    Son dakika haberleri... TÜİK ve Ticaret Bakanlığı’nın dış ticaret istatistiklerine göre Mayısta Türkiye’nin enerji ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,4 azaldı.

    AA
    Enerji ithalatı mayısta yüzde 23,4 azaldı

    Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,4 azalarak 5 milyar 320 milyon 345 bin dolara geriledi.

    Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, mayısta Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,5 artarak 34 milyar 186 milyon dolar oldu.

    Bu tutarın 5 milyar 320 milyon 345 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

        Geçen yıl mayıs ayında bu rakam 6 milyar 942 milyon 500 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatının tutarı yıllık bazda yüzde 23,4 azaldı.

        Öte yandan, ham petrol ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 17,1 azalarak 2 milyon 462 bin 849 tona geriledi.
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        Türk Telekom
        Haberler Ekonomi Son dakika: TÜİK ve Ticaret Bakanlığı verileri açıkladı: Enerji ithalatı mayısta yüzde 23,4 azaldı
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