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    • Ekonomi
    • 24.06.2023 10:25
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    • 24.06.2023 10:25
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    Şifrenizi tuşlarken bu hataya düşenler cayır cayır yandı! ATM'den para çekip yatıran herkes tetikte olsun!

    Son zamanlarda yapılan bir uyarıyla birlikte, bankalar vatandaşları ATM'lerden para çekerken dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Bu önemli uyarı, dolandırıcıların bankamatikleri hedef alarak insanları mağdur etme potansiyeline sahip olduğu gerçeğine dikkat çekmektedir. Bu tür tuzaklara karşı dikkatli olmak, vatandaşların kendilerini korumaları açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle kart şifrelerinin yanlış girilmesi veya kartların cihazda sıkışması gibi durumlarla karşılaşılması durumunda, vatandaşların zorluklarla karşılaşabileceği belirtilmektedir. Bu tür durumlarda hızlıca banka yetkililerine başvurarak sorunun çözülmesi ve mağduriyetin önlenmesi önemlidir.

    ATM’den para çekip yatıran herkes tetikte olsun: Şifrenizi tuşlarken bu hataya sakın düşmeyin

    Son zamanlarda ATM'lerden para çeken ve yatıran herkesi ilgilendiren önemli bir konu ortaya çıktı. Uzmanlar kullanıcıların ATM'lerde işlem yaparken şifrelerini gizli tutmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Özellikle dikkatli olunması gereken bir nokta ise şifreyi tuşlarken başkalarının görebileceği şekilde davranmaktan kaçınmak. Öncelikle kart şifresinin gizliliği büyük bir önem arz ediyor. Şifrenin başkaları tarafından görülmemesi için ATM'de tuşları gizlice ve dikkatli bir şekilde tuşlamak gerekiyor.

    Şifre güvenliği kişisel finansal bilgilerin korunması açısından büyük bir öneme sahip. Bazı dolandırıcılar ATM'lerde başkalarının şifrelerini izlemekte ve bu bilgileri kötü niyetli amaçlar için kullanıyor.

    Uzmanlar ATM'leri kullanırken şifrelerinizi gizli tutmanızı ve tuşlarken dikkatli olmanızı öneriyor.

        Ayrıca ATM'leri kullanırken çevrenizde herhangi bir şüpheli hareket veya cihaz takılı olup olmadığını kontrol etmek de önemli. Güvenlik kameralarının olduğu ve yoğun insanların olduğu bölgeleri tercih etmek dolandırıcılık riskini azaltıyor.

        Kartınız sıkışırsa panik yapmayın. ATM cihazının üzerindeki telefon numarasını arayarak yardım isteyebilir.

        Doğum tarihi ve telefon numarasının şifre olarak seçilmemesi gerektiği konusuna da dikkat çekilmektedir. Şifrenizi oluştururken karmaşık rakamlar kullanmanız önerilmektedir.
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            Haberler Ekonomi Şifrenizi tuşlarken bu hataya düşenler cayır cayır yandı! ATM'den para çekip yatıran herkes tetikte olsun!
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