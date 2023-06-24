Şifrenizi tuşlarken bu hataya düşenler cayır cayır yandı! ATM'den para çekip yatıran herkes tetikte olsun!

Son zamanlarda ATM'lerden para çeken ve yatıran herkesi ilgilendiren önemli bir konu ortaya çıktı. Uzmanlar kullanıcıların ATM'lerde işlem yaparken şifrelerini gizli tutmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Özellikle dikkatli olunması gereken bir nokta ise şifreyi tuşlarken başkalarının görebileceği şekilde davranmaktan kaçınmak. Öncelikle kart şifresinin gizliliği büyük bir önem arz ediyor. Şifrenin başkaları tarafından görülmemesi için ATM'de tuşları gizlice ve dikkatli bir şekilde tuşlamak gerekiyor.
Şifre güvenliği kişisel finansal bilgilerin korunması açısından büyük bir öneme sahip. Bazı dolandırıcılar ATM'lerde başkalarının şifrelerini izlemekte ve bu bilgileri kötü niyetli amaçlar için kullanıyor.
Uzmanlar ATM'leri kullanırken şifrelerinizi gizli tutmanızı ve tuşlarken dikkatli olmanızı öneriyor.