Otomobil satışlarında "6 ay ve 6 bin kilometre sınırı" hangi araçlar için geçerli? Ticaret Bakanlığı süreyi uzattı! Araçlarda 6 ay 6 bin km şartı ve kapsamı nedir?

Ticaret Bakanlığı otomotiv sektörüne yönelik yeni düzenlemelerini duyurdu. Otomobil satışında fahiş fiyatların önüne geçmek için yürürlüğe giren "6 ay ve 6 bin kilometre" düzenlemesi 6 ay daha uzatıldı. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı uygulamanın kapsamı genişletildi. Peki, 2. el araçlarda 6 ay 6 bin km şartı ve kapsamı nedir? Otomobil satışlarında "6 ay ve 6 bin kilometre sınırı" hangi araçlar için geçerli? İşte merak edilenler...
İkinci el araç piyasasındaki fahiş fiyatların önüne geçmek için 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe giren "6 ay ve 6 bin kilometre" düzenlemesi 6 ay daha uzatıldı. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı uygulamanın kapsamı genişletildi.
Ticari faaliyet olarak değerlendirilen bireysel otomobil satışları da 6 ay 6 bin kilometre sınırı kapsamına alındı.
Açıklamada, "Otomotiv sektöründe yaşanan aşırı ve fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve bazı haksız ticari uygulamalarla mücadelede fayda sağladığı değerlendirilen '6 ay 6 bin kilometre' kısıtlamasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresi 1 Ocak 2024 tarihine kadar 6 ay süreyle uzatılmıştır." denildi.