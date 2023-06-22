Kamuda staj yapana 11.402 TL: Temmuz zammı ödemelere yansıyacak!

Ülkemizde gençlere hem kamuda hem özel sektörde staj imkanı sağlanırken, aylık ücret de ödeniyor. Burada Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında bir alt sınır bulunuyor. Buna göre, 20 ve üzerinde personel çalıştıran iş yerinde net asgari ücretin yüzde 30'undan, 20'den az personel çalıştıranda yüzde 15'inden aşağı ücret ödenemiyor.
Kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine de asgari ücretin yüzde 50'sinden aşağı ücret verilemiyor. Staj ücretinde alt sınır bulunurken, isteyen işveren daha fazlasını verebiliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Ekim 2022'de verdiği müjde kapsamında kamu kurumlarında Ulusal Staj Programı kapsamında staj yapan gençlere ise asgari ücret ödeniyor.
TEMMUZ ARTIŞI
Asgari ücrete yapılan Temmuz zammı stajyerlere yapılacak ödemelere yansıyacak. Staj yapanların en düşük ücreti 20'den az personeli olan yerlerde bin 276 liradan bin 710 liraya, 20'den çok personeli olan yerlerde 2 bin 552 liradan 3 bin 420 liraya çıkacak.
Kalfalık yeterliliğini kazananlara ödenen ücret de 4 bin 253 liradan 5 bin 701 liraya yükselecek. Kamuda 1 Temmuz tarihinden itibaren yapılacak stajlar için verilecek ücret ise 8 bin 506 liradan 11 bin 402 liraya ulaşacak.