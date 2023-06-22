Kamuda staj yapana 11.402 TL: Temmuz zammı ödemelere yansıyacak!

Ülkemizde gençlere hem kamuda hem özel sektörde staj imkanı sağlanırken, aylık ücret de ödeniyor. Burada Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında bir alt sınır bulunuyor. Buna göre, 20 ve üzerinde personel çalıştıran iş yerinde net asgari ücretin yüzde 30'undan, 20'den az personel çalıştıranda yüzde 15'inden aşağı ücret ödenemiyor.

Kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine de asgari ücretin yüzde 50'sinden aşağı ücret verilemiyor. Staj ücretinde alt sınır bulunurken, isteyen işveren daha fazlasını verebiliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Ekim 2022'de verdiği müjde kapsamında kamu kurumlarında Ulusal Staj Programı kapsamında staj yapan gençlere ise asgari ücret ödeniyor.