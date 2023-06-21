Son dakika: 6 ay 6 bin kilometre uygulaması 1 Ocak 2024'e uzatıldı

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı, "Otomotiv sektöründe yaşanan aşırı ve fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve bazı haksız ticari uygulamalarla mücadelede fayda sağladığı değerlendirilen "6 ay 6 bin kilometre" kısıtlamasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresi 1 Ocak 2024 tarihine kadar 6 ay süreyle uzatılmıştır." açıklamasında bulundu.
"KAPSAMLI GÖRÜŞMELER YAPILMIŞTIR"
Ticaret Bakanlığı'ndan otomotiv sektörüne yönelik tedbirlere ilişkin yapılan açıklamada, ülkenin en güçlü olduğu sektörlerden biri olan otomotiv sektöründe üretim, istihdam, ihracat ve satışlar noktasındaki olumlu gelişmelerden memnuniyet duyulduğuna dikkat çekildi.
Açıklamada, "Bununla beraber, otomotiv sektörümüzde son birkaç aydır arz talep dengesine aykırı şekilde cereyan eden fahiş fiyat oluşumlarının ve haksız ticari uygulamaların önüne geçmek ve rekabetçi, adil ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis ederek, motorlu kara taşıtı alım satımında düzenli işleyişi sağlamak amacıyla, Ticaret Bakanlığımız ile otomotiv sektörünün yetkili kuruluşları olan otomotiv üretici ve distribütörleri, yetkili bayiler ve oto galeri temsilcileri ile Ticaret Bakanlığımızda 19 Haziran 2023 tarihinde kapsamlı görüşmeler yapılmıştır" denildi.
1 OCAK 2024 TARİHİNE KADAR UZATILDI
Otomotiv alım satımlarında bir süredir bazı firmalarca yürütülen stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadele kapsamında, bugüne kadar yürütülen yoğun denetim tedbirlerine ilave olarak, Ticaret Bakanlığınca otomotiv sektörü temsilcilerinin görüşleri de dikkate alınarak, haksız kazançlara ve tüketici mağduriyetlerine sebep olan uygulamaların ortadan kaldırılmasına yönelik ilave tedbirlerin alınması zorunlu hale gelmediği vurgulandı.