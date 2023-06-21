Son dakika: 6 ay 6 bin kilometre uygulaması 1 Ocak 2024'e uzatıldı

Açıklamada şöyle denildi:

"Ayrıca, stokçuluk uygulamaları kapsamında, 2021 ve 2022 yıllarında 15 yetkili bayiye toplam 8 milyon 292 bin 360 TL, geçtiğimiz Mayıs ayında tüketicilerin sıfır kilometre taşıtlara erişimini zorlaştırıcı uygulamalarda bulunduğu tespit edilen 4 yetkili bayiye toplam 17 milyon 834 bin 400 TL idari para cezası uygulanmış; Haziran ayı içinde ise müşterilerden taşıtın liste fiyatının üzerinde fiyat talep ettiği veya müşterileri aksesuar almaya zorladığı tespit edilen 10 yetkili bayiye toplam 49 milyon 44 bin 600 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

İlave olarak, idari para cezası uygulanan 4 yetkili bayinin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilmiştir. Böylelikle, stokçuluk faaliyetlerine karşı gerçekleştirilen denetimler sonucunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından bugüne kadar toplam 75 milyon 171 bin 360 TL idari para cezası uygulanması kararı alınmıştır."