Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı! 2022 KPSS puanına bakılacak... Adaylarda hangi şartlar aranıyor?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile 14 sözleşmeli bahçıvan alımı yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlık, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın İstanbul'da istihdam edilmek üzere 14 bahçıvan alımı gerçekleştirecek.