2023 evde bakım aylığı ücretleri, asgari ücret zammıyla şekillendi. Peki, Temmuz ayı evde bakım maaşları bayramdan önce yatacak mı 2023? Evde bakım maaşları ne kadar oldu? Zamlı ödemeler ne zaman yatar? İşte detaylar...
TEMMUZ AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri bayramdan önce yani haziran ayı içinde vatandaşların hesaplarına yatırılacağı açıklandı.
Yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri, normal şartlarda vatandaşın doğum yılının son rakamına göre yapılmaktadır.
EVDE BAKIM ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret 11 bin 402 TL olarak duyuruldu. 2023 yılında Evde Bakım maaşı ödemeleri aylık 5 bin 656 TL olacak.