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    • Ekonomi
    • 21.06.2023 06:35
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    • 21.06.2023 06:35
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    Temmuz ayı evde bakım maaşları bayramdan önce yatacak mı 2023? Evde bakım maaşları ne kadar oldu? Zamlı ödemeler ne zaman yatar?

    Evde bakım maaşları hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren başladı. Milyonların beklediği asgari ücret zammı sonrası evde bakım maaşlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Öte yandan Temmuz ayı evde bakım maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağı merak edildi. Peki, Temmuz ayı evde bakım maaşları bayramdan önce yatacak mı 2023? Evde bakım maaşları ne kadar oldu? Zamlı ödemeler ne zaman yatar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Temmuz ayı evde bakım maaşları erken yatar mı 2023?

    2023 evde bakım aylığı ücretleri, asgari ücret zammıyla şekillendi. Peki, Temmuz ayı evde bakım maaşları bayramdan önce yatacak mı 2023? Evde bakım maaşları ne kadar oldu? Zamlı ödemeler ne zaman yatar? İşte detaylar...

    TEMMUZ AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri bayramdan önce yani haziran ayı içinde vatandaşların hesaplarına yatırılacağı açıklandı.

    Yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri, normal şartlarda vatandaşın doğum yılının son rakamına göre yapılmaktadır.

    EVDE BAKIM ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

    Asgari ücret 11 bin 402 TL olarak duyuruldu. 2023 yılında Evde Bakım maaşı ödemeleri aylık 5 bin 656 TL olacak.

        Doğum yılının son rakamı: 0 ve 5 olanlar 5'inde, 1 ve 6 olanlar 6'sında, 2 ve 7 olanlar 7'sinde, 3 ve 8 olanlar 8'inde ve 4 ve 9 olanlar 9'unda ödeme alır.

        Evde bakım aylığı ödemesi her ayın 15'i ile 31'i arasında gerçekleşiyor, Kurban Bayramı dolayısıyla evde bakım ödemelerinin ay sonu gelmeden hesaplara yatması bekleniyor.
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        Haberler Ekonomi Temmuz ayı evde bakım maaşları bayramdan önce yatacak mı 2023? Evde bakım maaşları ne kadar oldu? Zamlı ödemeler ne zaman yatar?
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