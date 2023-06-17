Vatandaşın cebine göz dikenlere kötü haber! Bakanlık harekete geçti: Otomobilde fahiş fiyata el konuluyor

AKSESUAR FAHİŞ FİYAT UYGULAYANLARA KARŞI DENETİM

Sıfır otomobil satışlarında en önemli hususlardan biri de aksesuar zorunluluğu. Bazı bayilerin araç satışlarında aksesuarı zorunlu tutarak bu aksesuar için uygulanan fahiş fiyata karşı da denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda, ilgili bayilere 17 milyon 834 bin lira ceza kesilmiş oldu.

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