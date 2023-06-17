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    • Ekonomi
    • 17.06.2023 15:32
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    • 17.06.2023 15:53
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    Vatandaşın cebine göz dikenlere kötü haber! Bakanlık harekete geçti: Otomobilde fahiş fiyata el konuluyor

    Son zamanlarda tüm dünyada duran otomotiv sanayii ve ortaya çıkan arz sorunu fırsatçıları harekete geçirdi. Bu durum otomotiv sektöründe arz talep ve fiyat dengesini bozulduğu yönünde eleştirilere neden oldu. Konuya yönelik harekete geçen Ticaret Bakanlığı son dönemde stokçuluk ve fahiş fiyat artışına yönelik saha denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv sektörü temsilcileriyle sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarındaki hareketleri görüşmek üzere bir araya gelecek.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakanlık harekete geçti: Otomobilde fahiş fiyata son

    Son dönemlerde en çok konuşulan sektörlerden bir tanesi olan otomotiv sektöründe arz talep ve fiyat dengesini bozulduğu yönündeki eleştiriler üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, göreve geldikten sonra ilk sektör toplantısını 19 Haziran'da otomotiv sektörünün temsilcileriyle yapacak.

    TOPLANTIDA OTOMOTİV SEKTÖRÜ MERCEK ALTINA YATIRILACAK
    Yetkili bayilerin, distribütörlerin, ikinci el kara taşıtı ticareti yapan temsilcilerin de bulunduğu toplantıda, otomotiv sektörü tamamen mercek altına alınacak, sektör bütün paydaşlarıyla birlikte masaya yatırılmış olacak.

    Öte yandan otomobil satışlarına yönelik denetimler de bir yandan devam ediyor. Denetimler 3 başlıkta gerçekleştiriliyor.
    Bu başlıklardan 6 ay 6 bin kilometrelik satış kısıtlaması kapsamında geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre 35 milyon 110 bin lira idari para cezası uygulandı.



        STOKÇULUK YAPANLARA CEZA YAĞIYOR
        Stokçuluk yapan satıcılara da en üst sınırdan cezalar verilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda Haksız Fiyat Denetleme Kurulu, stokçuluk yapan yetkili bayilere 8 milyon 292 bin lira idari para cezası verdi.

        AKSESUAR FAHİŞ FİYAT UYGULAYANLARA KARŞI DENETİM
        Sıfır otomobil satışlarında en önemli hususlardan biri de aksesuar zorunluluğu. Bazı bayilerin araç satışlarında aksesuarı zorunlu tutarak bu aksesuar için uygulanan fahiş fiyata karşı da denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda, ilgili bayilere 17 milyon 834 bin lira ceza kesilmiş oldu.

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        Haberler Ekonomi Vatandaşın cebine göz dikenlere kötü haber! Bakanlık harekete geçti: Otomobilde fahiş fiyata el konuluyor
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