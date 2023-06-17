Vatandaşın cebine göz dikenlere kötü haber! Bakanlık harekete geçti: Otomobilde fahiş fiyata el konuluyor

Son dönemlerde en çok konuşulan sektörlerden bir tanesi olan otomotiv sektöründe arz talep ve fiyat dengesini bozulduğu yönündeki eleştiriler üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, göreve geldikten sonra ilk sektör toplantısını 19 Haziran'da otomotiv sektörünün temsilcileriyle yapacak.
TOPLANTIDA OTOMOTİV SEKTÖRÜ MERCEK ALTINA YATIRILACAK
Yetkili bayilerin, distribütörlerin, ikinci el kara taşıtı ticareti yapan temsilcilerin de bulunduğu toplantıda, otomotiv sektörü tamamen mercek altına alınacak, sektör bütün paydaşlarıyla birlikte masaya yatırılmış olacak.
Öte yandan otomobil satışlarına yönelik denetimler de bir yandan devam ediyor. Denetimler 3 başlıkta gerçekleştiriliyor.
Bu başlıklardan 6 ay 6 bin kilometrelik satış kısıtlaması kapsamında geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre 35 milyon 110 bin lira idari para cezası uygulandı.