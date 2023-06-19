Avrupa'nın faturalarla başı dertte: Türkiye ucuz elektrikte 2. doğal gazda 3. oldu!

En yüksek doğal gaz faturası sıralamasında ise 313.7 euro ile İsveç birinci oldu. Bu ülkeyi 178 euro ile Hollanda, 174.4 ile İtalya takip etti. Faturalar Almanya'da 125.2 euro, Fransa'da 130.3 euro, İspanya'da 134, Birleşik Krallık'ta 138.4 euro olarak gerçekleşti.