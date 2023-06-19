Avrupa'nın faturalarla başı dertte: Türkiye ucuz elektrikte 2. doğal gazda 3. oldu!

Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarında yarattığı dalgalanmalara karşı aldığı önlemlerle vatandaşın enerji faturalarına destek olurken, dışa bağımlılığı azaltan hamlelerle Avrupa'da en ucuz elektrik ve gaz kullanan ülkeler arasına girdi.
Enerji Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre Türkiye Avrupa ülkeleri arasında Mayıs 2023 itibarıyla konutlarda en ucuz elektriği kullanan ikinci ülke oldu. Türkiye aynı zamanda doğal gazda da vatandaşına en ucuz fatura kesen üçüncü ülke konumuna yükseldi.
EN YÜKSEK FATURA İRLANDA
Enerji Bakanlığı verilerine göre, konutlarda aylık 200 kWh tüketime karşılık gelen fatura tutarına göre, Ukrayna 8.5 euro ile en ucuz ülke konumunda bulunuyor. Bu sıralamada Ukrayna'yı 13.8 euro ile Türkiye, 19.4 euro ile Macaristan izliyor.
En pahalı fatura 94.2 euro ile İrlanda'da görülürken, bu ülkeyi 92.5 euro ile Birleşik Krallık takip ediyor.