THY, 15 milyar 769 milyon dolar gelirle hizmet sektöründe geçen yılın ihracat şampiyonu

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
THY, 2022'deki 15 milyar 769 milyon dolarlık ihracatı ile "İhracat Şampiyonu" ödülüne layık görüldü; THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ödülü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.
Prof. Dr. Ahmet Bolat, törendeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olarak bayrağımızı gökyüzünde dalgalandırırken, kanatlarımızda da büyük bir gurur ve sorumluluk taşıyoruz. Bizler de bu sorumlulukla ülkemizin gelecek hedeflerine en hızlı şekilde ulaşması için çalışıyor ve her geçen yıl ekonomimize yaptığımız katkıyı artırıyoruz."