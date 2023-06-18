THY, 15 milyar 769 milyon dolar gelirle hizmet sektöründe geçen yılın ihracat şampiyonu

Prof. Dr. Ahmet Bolat, törendeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olarak bayrağımızı gökyüzünde dalgalandırırken, kanatlarımızda da büyük bir gurur ve sorumluluk taşıyoruz. Bizler de bu sorumlulukla ülkemizin gelecek hedeflerine en hızlı şekilde ulaşması için çalışıyor ve her geçen yıl ekonomimize yaptığımız katkıyı artırıyoruz."