Doğal gazda Nisan ayı faturası 'sıfır'lanacak: "Milletimize hayırlı uğurlu olsun"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşa verdiği ücretsiz doğalgaz müjdesinin detaylarını açıkladı.
ÖDENMESİ GEREKEN KISIMDA 'SIFIR' YAZACAK
Bakan Dönmez, "Doğalgaz dağıtımını yapan şirketlerin faturalama yazılımlarında bir değişikliğe gitmeleri gerekiyordu, şimdi o yazılım değişiklikleri devam ediyor. Diğer taraftan bu işlemle ilgili Cumhurbaşkanı kararı ve kararnameleri istihsal ediliyor. Ancak şunu net söyleyebilirim. Bize 24 Nisan 2023 tarihi itibarıyla doğal gaz sayaçlarında okuma yapılmaması söylendi. Ancak sehven okuma yapılmış ise de fatura iptali veya bedel iadesi yapılması da istendi. Bu süreç için fatura gidecek. Faturada kullanım miktarı, tutarı gözükecek. Fakat ödenmesi gereken kısımda 'sıfır' yazacak ve diyecek ki; 'Karadeniz yerli gazımız milletimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
Yakıtların şu anda güvenli bir yerde depolandığına değinen Dönmez, "Reaksiyonun başlaması için onları reaktörün iç kabinine yerleştirmemiz gerekecek. Bu aşamada bazı testler var, enstrümanların yerleştirilmesiyle ilgili bazı süreçlerimiz var. Bunlarda bir yıl içerisinde bitecek. Böylelikle Türkiye'nin ilk nükleer santralinde bir yıl içinde elektriği üretmiş olacağız" dedi.