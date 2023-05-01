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    • Ekonomi
    • 01.05.2023 07:12
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    • 01.05.2023 07:15
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    Doğal gazda Nisan ayı faturası 'sıfır'lanacak: "Milletimize hayırlı uğurlu olsun"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ücretsiz doğal gaz müjdesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Müjdeye ilişkin detayları paylaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "24 Nisan 2023 tarihi itibarıyla doğal gaz sayaçlarında okuma yapılmaması söylendi.Bu süreç için fatura gidecek. Faturada kullanım miktarı, tutarı gözükecek. Fakat ödenmesi gereken kısımda 'sıfır' yazacak ve diyecek ki; 'Karadeniz yerli gazımız milletimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Doğal gazda Nisan ayı faturası ’sıfır’lanacak

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşa verdiği ücretsiz doğalgaz müjdesinin detaylarını açıkladı.

    ÖDENMESİ GEREKEN KISIMDA 'SIFIR' YAZACAK
    Bakan Dönmez, "Doğalgaz dağıtımını yapan şirketlerin faturalama yazılımlarında bir değişikliğe gitmeleri gerekiyordu, şimdi o yazılım değişiklikleri devam ediyor. Diğer taraftan bu işlemle ilgili Cumhurbaşkanı kararı ve kararnameleri istihsal ediliyor. Ancak şunu net söyleyebilirim. Bize 24 Nisan 2023 tarihi itibarıyla doğal gaz sayaçlarında okuma yapılmaması söylendi. Ancak sehven okuma yapılmış ise de fatura iptali veya bedel iadesi yapılması da istendi. Bu süreç için fatura gidecek. Faturada kullanım miktarı, tutarı gözükecek. Fakat ödenmesi gereken kısımda 'sıfır' yazacak ve diyecek ki; 'Karadeniz yerli gazımız milletimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

    AKKUYU'DA 1 YILDA ELEKTRİK ÜRETİLECEK
    Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Yakıt Yükleme Töreni'nde bir grup gazeteciyle bir araya gelen Bakan Dönmez, nükleer yakıtların Rusya'dan hem deniz hem de karayoluyla geldiğini söyledi.

    Yakıtların şu anda güvenli bir yerde depolandığına değinen Dönmez, "Reaksiyonun başlaması için onları reaktörün iç kabinine yerleştirmemiz gerekecek. Bu aşamada bazı testler var, enstrümanların yerleştirilmesiyle ilgili bazı süreçlerimiz var. Bunlarda bir yıl içerisinde bitecek. Böylelikle Türkiye'nin ilk nükleer santralinde bir yıl içinde elektriği üretmiş olacağız" dedi.

        GELEN YAKITLAR 2 MİLYON TON KÖMÜRE EŞ DEĞER
        Dönmez, Akkuyu'da toplamda 4 reaktörün olduğunu, bunların da ilk reaktörün ardından birer yıl arayla devreye gireceğini vurguladı.

        Dönmez, "Türkiye'nin nükleer serüveni maalesef geç başladı ancak hızlı yol kat etmek istiyoruz. Akkuyu'nun ardından 2'nci ve 3'üncü nükleer santralimiz içinde çalışmalara başladık. İkinci santral için Sinop'ta bir çalışmamız var. Orada da işte ÇED raporu tamam. Zemin etütleri gibi yapılması gereken çalışmalar var onları bir taraftan ilerletiyoruz. Kiminle yapacağımız henüz net değil. Ama dünyada zaten bu teknolojiye sahip çok fazla ülke yok. Olan bütün ülkelerle de görüşeceğiz. Ülkemizin menfaatleri açısından hangisi uygunsa onlarla ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Nükleer santralin bazı ülkeler tarafından yeşil enerji olarak kabul edildiğine değinen Dönmez, "Sadece hava yoluyla gelen 3 tırlık taze nükleer yakıt 2 milyon tondan fazla kömüre eş değer" bilgisini paylaştı.

        FATURALARDA "SIFIR" YAZACAK
        Türkiye'nin enerji çeşitliliğinin arttığını ve yerli kaynakların payının da giderek yükseldiğini belirten Bakan Dönmez, bunun en güzel örneğinin Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gaz olduğunu dile getirdi.

            Karadeniz'den rekor sürede karaya çıkartılan gazın 20 Nisan'da Başkana Erdoğan tarafından karada yakıldığını anımsatan Dönmez, "Orada hatırlarsınız Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdeleri olmuştu. Bunların ilki bir ay tüm konutlarda doğal gazın ücretsiz olmasıydı. İkincisi ise bir yıl boyunca yemek pişirmede ve sıcak suda kullanılan doğal gazın ücretsiz olmasıydı" diyerek hatırlatmada bulundu.

            Dönmez,sürecin detayları hakkında da bilgi verdi.

            Dönmez, şunları kaydetti:
            "Bayramdan hemen sonra harekete geçtik. Doğal gaz dağıtımını yapan şirketlerin faturalama yazılımlarında bir değişikliğe gitmeleri gerekiyordu, şimdi o yazılım değişiklikleri devam ediyor. Diğer taraftan bu işlemle ilgili Cumhurbaşkanı kararı ve kararnameleri istihsal ediliyor. Ancak şunu net söyleyebilirim. Bize 24 Nisan 2023 tarihi itibarıyla doğal gaz sayaçlarında okuma yapılmaması söylendi. Ancak sehven okuma yapılmış ise de fatura iptali veya bedel iadesi yapılması da istendi. Bu süreç için fatura gidecek. Faturada kullanım miktarı, tutarı gözükecek. Fakat ödenmesi gereken kısımda 'sıfır' yazacak ve diyecek ki; 'Karadeniz yerli gazımız milletimize hayırlı uğurlu olsun.' Ardından da 11 aylık mutfak kullanımlarındaki 25 metreküplük indirim uygulamaya girecek."

            KARTLI SAYAÇLAR DA FAYDALANACAK
            Dönmez, özellikle Ankara'da bazı konutlarda doğal gaz tüketiminin önden ödemeli şekilde kartlı olarak devam ettiğine işaret ederek, "Onunla alakalı olarak da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve ilgili gaz dağıtım şirketi temas halinde. Onların okuma-faturalandırma sistemi diğer klasik sayaçlı sistemlere göre biraz farklı. Ama endişe etmesinler, kartlı sayaç kullanan vatandaşlarımız da bu haktan yararlanacak" ifadelerini kullandı.

            YERLİ GAZ MAYISTA ULUSAL SİSTEMDE
            Dönmez, yerli gazın karada yakma işleminin ardından çalışmaların hız kesmeden devam ettiğine vurgu yaptı.

                Dönmez, "Yaklaşık 2-3 haftalık bir işimiz kalmıştı. O da mayısın ilk yarısına denk geliyor. Önümüzdeki günlerde yerli gazımızı sisteme vermiş olacağız. Zaten BOTAŞ o bölgede doğal gaz ölçüm istasyonunu çok önceden tamamlamıştı. Sakarya Gaz Sahası Kara İşleme Tesisi'nde işlem bittikten sonra direkt olarak ulusal sisteme vermek için BOTAŞ hazırda bekliyor" diye konuştu.

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                Ücretsiz doğalgaz kararı Resmi Gazete’de
                Haberler Ekonomi Doğal gazda Nisan ayı faturası 'sıfır'lanacak: "Milletimize hayırlı uğurlu olsun"
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