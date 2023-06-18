Asgari ücrete ara zam trafiği hızlandı! İkinci toplantı yarın yapılacak: Teklifler masaya geliyor

TÜRK-İŞ heyeti adına konuşan Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak ise "Asgari ücretin, günün şartlarına göre, yaşanan ekonomik krize göre, ev kiralarına göre, hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

FARUK ERDEM AÇIKLADI: BENİM TAHMİNİM YÜZDE 30-35

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu. Erdem, "Benim tahminim yüzde 30-35 arasında bir zam olması. Yani 11.058 lira ile 11.484 lira arasında bir rakam olacak. Geçtiğimiz dönemde enflasyon kadar refah payı da eklendi" ifadelerini kullanmıştı.