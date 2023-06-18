4C, memur emeklisi Haziran ayı maaş ve ikramiyesi yattı mı? Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Tahsis no ile sorgula

SSK ÖDEMELERİ

SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında ödenecek. Buna göre,

Ödeme günü 17-18 olanlar: 17 Haziran

Ödeme günü 19-20 olanlar: 18 Haziran

Ödeme günü 21-22 olanlar: 19 Haziran

Ödeme günü 23-24 olanlar: 20 Haziran

Ödeme günü 25-26 olanlar: 21 Haziran

tarihlerinde aylıklarını alacak.

BAĞ-KUR ÖDEMELERİ

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların da Haziran dönemi gelir/aylıkları ile bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte 22 Haziran tarihinde yatırılacak.

EMEKLİ SANDIĞI ÖDEMELERİ

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Temmuz ayı aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 23 Haziran tarihinde yatırılacak.