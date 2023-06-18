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    • Ekonomi
    • 19.06.2023 09:23
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    • 19.06.2023 09:23
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    4C, memur emeklisi Haziran ayı maaş ve ikramiyesi yattı mı? Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Tahsis no ile sorgula

    Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı öncesi maaşlarını alacak. Peki, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? 4C, memur emeklisi Haziran ayı maaş ve ikramiyesi yattı mı? İşte Tahsis no ile sorgulama...

    takvim.com.tr
    Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

    Kurban Bayramı yaklaşırken gözler maaş ve ikramiye ödemelerine çevrildi. Emekli aylıkları ve bayram ikramiyesi için ödeme takvimini yayınlandı. Peki, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? 4C, memur emeklisi Haziran ayı maaş ve ikramiyesi yattı mı? İşte merak edilenler...

    EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu.

    4A, 4B, 4C SSK BAĞKUR 2023 EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK, YATTI MI?

    Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı 2. Kabine Toplantısı sonrası şu ifadeleri kullandı:

    "Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor, toplam 1,4 milyon kardeşimizi Kurban Bayramı'ndan önce sevindiriyoruz."

    Başkan Erdoğan geçen haftaki kabine toplantısı sonrasında da emekli maaşı ve bayram ikramiyesi için erken ödeme yapılacağını açıklamıştı.

        BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLANDI

        Başkan Erdoğan emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi için erken ödeme müjdesini geçtiğimiz kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla vermişti.

        Bayram ikramiyesi için ödeme takvimi açıklandı.

        SSK ÖDEMELERİ

        SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında ödenecek. Buna göre,

        Ödeme günü 17-18 olanlar: 17 Haziran

        Ödeme günü 19-20 olanlar: 18 Haziran

        Ödeme günü 21-22 olanlar: 19 Haziran

        Ödeme günü 23-24 olanlar: 20 Haziran

        Ödeme günü 25-26 olanlar: 21 Haziran

        tarihlerinde aylıklarını alacak.

        BAĞ-KUR ÖDEMELERİ

        Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların da Haziran dönemi gelir/aylıkları ile bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte 22 Haziran tarihinde yatırılacak.

        EMEKLİ SANDIĞI ÖDEMELERİ

        Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Temmuz ayı aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 23 Haziran tarihinde yatırılacak.

        İŞTE HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME REHBERİ

        SSK emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi: 17-21 Haziran arası

        Bağ-Kur emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi: 22 Haziran

        Emekli Sandığı emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi: 23 Haziran
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        Haberler Ekonomi 4C, memur emeklisi Haziran ayı maaş ve ikramiyesi yattı mı? Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Tahsis no ile sorgula
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