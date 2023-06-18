Geçtiğimiz yıl kiralarda yaşanan aşırı artışlar, kiracıları ve ev sahiplerini endişelendirmiş ve bu durum kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Ancak yapılan düzenleme ile bu duruma yüzde 25 zam sınırı getirilmişti. Bu sınırın bitimine sayılı günler kala gözler yeni düzenlemeye çevrildi. Yeni düzenlemenin detayları şöyle;
HAPİS CEZASI YOLDA
Hürriyet'İn haberine göre hükümet yetkilileri son haftalarda yaptıkları açıklamalarda kira artış sınırında sürenin uzatılacağını söyledi. Ancak düzenleme yasalaşmadığı için uygulama için yeni tarih ve zam oranı henüz netleşmedi.
Ayrıca kira düzenlemesi ile sadece zam oranı değil daha sert yaptırımlar da planlanıyor. Evini piyasa rayicinin üzerinde fahiş fiyata kiraya veren ev sahiplerinin 1-3 yıl hapisle yargılanması da bekleniyor. Yeni düzenleme ile merak edilen bir başka konu da ev sahiplerinin durumu. Özellikle kira geliri ile geçinen, ya da evini kiraya verip başka bir evde kiracı olanlar sınırlama nedeniyle mağdur olduklarını, her iki tarafın korunması gerektiğini belirtiyor.