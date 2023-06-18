Ayrıca kira düzenlemesi ile sadece zam oranı değil daha sert yaptırımlar da planlanıyor. Evini piyasa rayicinin üzerinde fahiş fiyata kiraya veren ev sahiplerinin 1-3 yıl hapisle yargılanması da bekleniyor. Yeni düzenleme ile merak edilen bir başka konu da ev sahiplerinin durumu. Özellikle kira geliri ile geçinen, ya da evini kiraya verip başka bir evde kiracı olanlar sınırlama nedeniyle mağdur olduklarını, her iki tarafın korunması gerektiğini belirtiyor.