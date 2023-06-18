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    • Ekonomi
    • 18.06.2023 12:09
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    • 18.06.2023 12:12
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    Milyonlarca kiracı ve ev sahibi yeni kira düzenlemesini bekliyor: Yeni düzenlemede hapis cezası ve arabuluculuk sistemi gündemde

    Ülke genelinde milyonlarca kiracı ve ev sahibi kira konusunda yapılacak yeni düzenlemeyi bekliyor. Geçen yıl kiralarda yaşanan fahiş artışlar nedeniyle kira artış oranına sınırlama getirilmişti. Ülke genelinde milyonlarca kiracı ve ev sahibi kira konusunda yapılacak yeni düzenlemeyi bekliyor. Yapılan düzenlemeyle “11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında (1 Temmuz dahil) yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak” denildi. Yasanın getirdiği yüzde 25 zam sınırının dolmasına sayılı günler kaldı. Gözler alınacak yeni kararlara çevrilmişken işte yeni kira düzenlemesinin detayları...

    takvim.com.tr
    Kiracıları sevindirecek haber! Yeni düzenleme geliyor

    Geçtiğimiz yıl kiralarda yaşanan aşırı artışlar, kiracıları ve ev sahiplerini endişelendirmiş ve bu durum kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Ancak yapılan düzenleme ile bu duruma yüzde 25 zam sınırı getirilmişti. Bu sınırın bitimine sayılı günler kala gözler yeni düzenlemeye çevrildi. Yeni düzenlemenin detayları şöyle;

    HAPİS CEZASI YOLDA
    Hürriyet'İn haberine göre hükümet yetkilileri son haftalarda yaptıkları açıklamalarda kira artış sınırında sürenin uzatılacağını söyledi. Ancak düzenleme yasalaşmadığı için uygulama için yeni tarih ve zam oranı henüz netleşmedi.

    Ayrıca kira düzenlemesi ile sadece zam oranı değil daha sert yaptırımlar da planlanıyor. Evini piyasa rayicinin üzerinde fahiş fiyata kiraya veren ev sahiplerinin 1-3 yıl hapisle yargılanması da bekleniyor. Yeni düzenleme ile merak edilen bir başka konu da ev sahiplerinin durumu. Özellikle kira geliri ile geçinen, ya da evini kiraya verip başka bir evde kiracı olanlar sınırlama nedeniyle mağdur olduklarını, her iki tarafın korunması gerektiğini belirtiyor.

        ARABULUCULUK SİSTEMİ
        Kiracı ve mülk sahipleri için arabuluculuk sistemi de yakında devreye girecek. Son yıllarda hızla artan Kira bedelleri ev sahibi-kiracı ilişkilerinde büyük sorunlara yol açtı. Zam konusunda anlaşamayanlar, tahliye isteyenler mahkemenin yolunu tuttu.

        Yığılan taleplerle dava yükü artarken, sonuç için öngörülen süreler 3 yıla ulaştı. İşte bu sorunun çözümü için yapılan arabuluculuk düzenlemesi 1 Eylül'de devreye girecek. Bu tarih itibarıyla bir mal sahibi veya kiracı, dava açmak istediğinde arabulucuya başvurmadan doğrudan dava açamayacak. Arabulucu ile tarafların anlaşamaması halinde dava yoluna gidilecek.

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        Üvey anne
        Haberler Ekonomi Milyonlarca kiracı ve ev sahibi yeni kira düzenlemesini bekliyor: Yeni düzenlemede hapis cezası ve arabuluculuk sistemi gündemde
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