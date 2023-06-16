Ticaret Bakanlığı'ndan e-ticaret sitelerine "sipariş iptali" uyarısı: Yaptırımlar uygulanacak! Firmalara ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret'te sipariş iptalleri konusunda vatandaşların mağduriyetleri için sektörü uyardı. Bakanlık, mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil eden işlemlere ilişkin tüketicinin korunması hakkında kanunda öngörülen idari yaptırımların uygulanacağına vurgu yaptı.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Teknolojide yaşanan gelişmeler beraberinde alışveriş alışkanlıklarının değişmesini ve toplam perakende ticaret içerisinde elektronik ticaretin payının artmasına yol açmıştır. Tüketicilerimizin satıcı veya sağlayıcı ile sözleşme konusu ürünleri fiziken görme ve kontrol etme imkanları olmaksızın yaptıkları alışverişlerde tam ve doğru bilgilendirilmeleri; cayma ve teslime ilişkin hakları büyük önem arz etmekte olup, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile güvence altına alınmıştır.
Bu kapsamda siparişlerin satıcılar tarafından herhangi bir açıklama yapılmaksızın veya sipariş edilen malın stokta bulunmadığı/temin edilemediği gerekçesiyle iptal edildiğine ilişkin Bakanlığa ulaşan başvurular yakından takip edilmekte olup, bu kapsamda 2022 yılında 75 firma nezdinde inceleme ve denetim gerçekleştirilmiş olup 46 firmaya toplam 41.280.656 TL idari para cezası, 2023 yılının ilk beş ayında ise 6 firmaya toplam 9.252.704 TL idari para cezası uygulanmış, ayrıca 6 firma için de inceleme ve denetim başlatılmıştır.