Kenarda kuytuda 180.000 TL'niz varsa müjde köşeyi döndünüz! Bankalardan katmerli fırsatla hoş geldin faizi! 32 günlük net kazancınız...

Son dönemde birçok kişi birikimlerini değerlendirmek için mevduat hesaplarını tercih ediyor. Yeni müşterileri çekmek ve mevcut müşterileri elde tutmak isteyen bankalar farklı mevduat seçenekleri sunuyor. Son dönemde mevduat faiz oranlarıyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Bankalar arasındaki rekabet, müşterileri cezbetmek ve birikimlerini artırmak amacıyla faiz oranlarında çeşitli değişiklikler yaptı.
AKBANK
Vade Sonu Net Bakiye
185.997 TL
Yıllık Faiz Oranı
% 40,00
Net Kazanç
5.997 TL
BURGAN BANK
Vade Sonu Net Bakiye
185.697 TL
Yıllık Faiz Oranı
% 38,00
Net Kazanç
5.697 TL