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    • Ekonomi
    • 16.06.2023 09:15
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    • 16.06.2023 09:15
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    Kenarda kuytuda 180.000 TL'niz varsa müjde köşeyi döndünüz! Bankalardan katmerli fırsatla hoş geldin faizi! 32 günlük net kazancınız...

    Banka hesaplarında parası olanlar için müjdeli haberler duyuruluyor. Bankalar mevduat faiz oranlarını sık sık güncelliyor. Bu bağlamda da müşteri kazanma amacıyla yoğun bir rekabete giriyor. Birikimi olan vatandaşlar en yüksek getiriyi sağlayan yerleri öğrenmek ve buna göre hareket etmek istiyor. Mevduat hesabı sahipleri altın gibi güvenli yatırım araçlarına ek olarak paralarını hesaplarına yatırarak değer kazandırma fırsatı buluyor.

    Mevduat faiz oranları ne kadar oldu?

    Son dönemde birçok kişi birikimlerini değerlendirmek için mevduat hesaplarını tercih ediyor. Yeni müşterileri çekmek ve mevcut müşterileri elde tutmak isteyen bankalar farklı mevduat seçenekleri sunuyor. Son dönemde mevduat faiz oranlarıyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Bankalar arasındaki rekabet, müşterileri cezbetmek ve birikimlerini artırmak amacıyla faiz oranlarında çeşitli değişiklikler yaptı.

    AKBANK

    Vade Sonu Net Bakiye
    185.997 TL
    Yıllık Faiz Oranı
    % 40,00
    Net Kazanç
    5.997 TL

    BURGAN BANK

    Vade Sonu Net Bakiye
    185.697 TL
    Yıllık Faiz Oranı
    % 38,00
    Net Kazanç
    5.697 TL

        ING BANK

        Vade Sonu Net Bakiye
        185.247 TL
        Yıllık Faiz Oranı
        % 35,00
        Net Kazanç
        5.247 TL

        GARANTİ BBVA

        Vade Sonu Net Bakiye
        184.647 TL
        Yıllık Faiz Oranı
        % 31,00
        Net Kazanç
        4.647 TL

        DENİZBANK

        Vade Sonu Net Bakiye
        184.273 TL
        Yıllık Faiz Oranı
        % 28,50
        Net Kazanç
        4.273 TL
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            Kamu çalışanlarına ikramiye kararı Resmi Gazete’de
            Haberler Ekonomi Kenarda kuytuda 180.000 TL'niz varsa müjde köşeyi döndünüz! Bankalardan katmerli fırsatla hoş geldin faizi! 32 günlük net kazancınız...
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