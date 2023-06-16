Kenarda kuytuda 180.000 TL'niz varsa müjde köşeyi döndünüz! Bankalardan katmerli fırsatla hoş geldin faizi! 32 günlük net kazancınız...

Son dönemde birçok kişi birikimlerini değerlendirmek için mevduat hesaplarını tercih ediyor. Yeni müşterileri çekmek ve mevcut müşterileri elde tutmak isteyen bankalar farklı mevduat seçenekleri sunuyor. Son dönemde mevduat faiz oranlarıyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Bankalar arasındaki rekabet, müşterileri cezbetmek ve birikimlerini artırmak amacıyla faiz oranlarında çeşitli değişiklikler yaptı.