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    • Ekonomi
    • 17.06.2023 01:50
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    • 17.06.2023 04:14
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    Tarım ve hayvancılıkta genç girişimci hamlesi: 300 milyon TL'lik hibe desteği!

    Tarım ve Orman Bakanlığı, “Uzman Eller” projesi çerçevesinde hibe desteği almaya hak kazanan bin 200 projeye toplamda 300 milyon TL hibe desteği sağlayacak. Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Genç girişimcilerimizin yanındayız. Bu yüzyılı, üretimin ve üreticimizin yüzyılı yapacağız." dedi. Öte yandan Bakan Yumaklı, projenin kapsamını ve şatlarını da açıkladı.

    takvim.com.tr
    Tarım ve hayvancılıkta genç girişimci hamlesi!

    Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı bünyesinde, Türkiye genelinde yürütülen 'Uzman Eller' projesi çerçevesinde başvurusu uygun bulunan girişimcilere 250 bin TL'ye kadar hibe desteği verecek. Bakanlık tarafından yapılan hibe toplamda 300 milyon TL'yi bulacak.

    PROJENİN ŞARTLARI
    Proje kırsal alanlarda ve mahallelerde yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden, tarım, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamayı, bitkisel üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin eğitimli kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmeyi hedefliyor.

    En fazla proje kabulü alan il, 33 proje ile Konya olurken, sırasıyla 32 proje ile Şanlıurfa, Diyarbakır 28, Ankara 26 ve İzmir'den 25 proje kabul edildi.



    Proje çerçevesinde en çok destek sağlanan konularda ise sırasıyla süt sığırı yetiştiriciliği, koyun yetiştiriciliği, besi sığırı yetiştiriciliği, arı yetiştiriciliği, bal üretimi ve keçi yetiştiriciliği yer aldı.

        "BU YÜZYILI, ÜRETİMİN VE ÜRETİCİMİZİN YÜZYILI YAPACAĞIZ"
        Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kırsal alanda yaşamayı taahhüt eden; tarım, orman, gıda ve su ürünleri alanlarında lise ve üniversite mezunu gençlerimize toplam 300 milyon TL HİBE desteği sağlayacağız.



        Hayırlı olsun. Genç girişimcilerimizin yanındayız. Bu yüzyılı, üretimin ve üreticimizin yüzyılı yapacağız." dedi.

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        Haberler Ekonomi Tarım ve hayvancılıkta genç girişimci hamlesi: 300 milyon TL'lik hibe desteği!
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