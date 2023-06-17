Emeklilere müjde sabah saatlerinde verildi! SSK BAĞKUR'luya 9500 TL ödeme kıyağı! 4A-4B-4C'liye piyango vuracak

SSK, Bağkur ve EYT'lileri mutlu edecek haber duyuruldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından SSK, Bağ-Kur ve EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamındaki emeklilere yönelik maaş ve ikramiye ödemeleri başladı. Bugün sabah saatleri itibariyle hem maaşlar hem ikramiyeler hesaplara geçiyor. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren emekli aylığı ve bayram ikramiyelerinin ödenmesine bugünden itibaren ayın 23'üne kadar devam edilecek.
4B Bağ-Kur kapsamında gelirve aylık alanların 2023 Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 22 Haziran 2023 tarihinde ödenecek.