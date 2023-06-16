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    • Ekonomi
    • 16.06.2023 11:38
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    • 16.06.2023 11:38
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    Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Ödemeler bugün hesaplarda

    Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanlığı, 75 milyon 826 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

    Bakanlık açıkladı: Ödemeler bugün hesaplarda

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "75 milyon 826 bin liralık destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor." ifadesi kullanıldı.

    Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları, hayvan hastalıkları tazminatında 50 milyon 646 bin 602 lira, hububat-baklagil dane mısırda 10 milyon 779 bin 586 lira, yağlı tohum bitkilerde 12 milyon 172 bin 545 lira, toprak analizinde 1 milyon 33 bin 480 lira, anaç koyun keçide 686 bin 300 lira ve mazot gübrede 507 bin 487 lira olarak belirlendi.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Ödemeler bugün hesaplarda
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