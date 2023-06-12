Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kolları sıvadı, ekonominin yol haritası hazırlanıyor: Tek haneli enflasyon için topyekün mücadele

Yeni hükümetin göreve başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önderliğinde hazırlanan Orta Vadeli Program kapsamında tüm önlemler belirli bir takvime bağlanacak. Programda, gelir ve servet eşitsizliğinin azaltılmasından ekonomik özgürlüklerin genişletilmesine, iş gücü piyasası reformundan gıda başta olmak üzere fahiş fiyatları frenleyecek maliyet düşürücü uygulamalara, çalışanların gelirlerinin enflasyona karşı korunmasından vergi düzenlemelerine kadar birçok önemli uygulamanın ayrıntıları yer alacak. Bakan Şimşek bu hafta bankaların genel müdürleriyle bir araya gelerek, yeni ekonomi politikalarına ilişkin detayları paylaşması ve sektörün beklenti, önerilerini alması bekleniyor.
ÜÇ YILLIK YOL HARİTASI
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, birlikte çalışacağı ekibi belirlerken diğer yandan da OVP, Orta Vadeli Mali Plan, yatırım programı için kolları sıvadı. Ekonominin yol haritası niteliğini taşıyan OVP'yle 2023-2025 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak. Programda, temel ekonomik büyüklükler, makro politikalar, ilkeler ve hedefler de yer alıyor. Program sektörel bazlı hedeflere yer verilirken, yatırımları canlandıracak, özel sektörün öngörülebilirliğini artıracak hedefleri de içerecek. Kamu yatırımları için yeni bir planlama yapılırken, kamuda tasarruf önlemleri artacak, dar gelirliyi korumaya adımlara öncelik verilecek.
BANKA GENEL MÜDÜRLERİYLE BULUŞACAK
Piyasaların gözü kulağı Bakan Şimşek'in atacağı adımlara, randevu trafiğine çevrildi. Bakan Şimşek bu hafta Türkiye Bankalar Birliği üyesi bankaların genel müdürleriyle bir araya geliyor. Bu görüşmede Bakan Şimşek'in yeni dönemin ekonomi politikalarına ilişkin ayrıntıları paylaşması ve sektör temsilcilerinin önerilerini dinlemesi bekleniyor. Ekonominin yol haritasında ön plana çıkması beklenen bazı önemli başlıklar şöyle:
TEK HANELİ ENFLASYON İÇİN TOPYEKÜN MÜCADELE
Tek haneye düşmesi için sıkılaştırıcı para politikası sürerken, gıda enflasyonunu frenlemek için maliyet düşürücü uygulamalar gelecek. Tarımsal üretim planlaması öncelik kazanacak. Üretim fazlası bulunan ürünlerden eksiği bulunan ürünlere geçiş desteklenecek. Arz eksiği olan stratejik hububat, bakliyat ekimi mazot, gübre, tohum desteği ve cazip alım fiyatları yoluyla teşvik edilecek. Tarımsal ürün fiyatları belirlenirken yurt içi girdi maliyetleri de dikkate alınacak. İthal girdi bağımlılığı azaltılacak.