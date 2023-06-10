Engelli aracına 200 bin TL rüşvet engeli! Vatandaş isyan etti: "Kimseye bu parayı vermem! Hasta oğlumun hakkını yedirmem"

Bayilerin 'sıfır araç'larda yaptığı skandallara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Liste fiyatına aksesuvar bedeli adı altında eklenen afaki bedeller, araç sırası için elden alınan rüşvetlerin ardından bayiler şimdi de engellilerin araçlarına göz dikti.
1 milyon 4 bin 200 TL'ye kadar olan araçlarda Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaf olan engelli vatandaşlar sıfır aracı 550 bin TL'ye alabiliyor. Ancak vicdansızlıkta sınır tanımayan bayiler, bu araçlardan da artık el altından 100 ila 200 bin TL arasında rüşvet istiyor. Aksi durumlarda 'araç yok' bahanesiyle engelli vatandaşa sıfır araba satmıyor.
ALENEN RÜŞVET İSTEDİLER
Konuyla ilgili mağduriyet yaşayan engelli yakını bir vatandaş şunları anlattı: "6 yaşında oğlumun hem bedensel hem de zihinsel yüzde 90 engeli bulunuyor. Raporları var. Onun tedavisi için sıkça hastaneye gidiyoruz. O nedenle araca çok ihtiyacımız var. Ben de devletin tanıdığı bu haktan yararlanmak için bayiye başvuru yaptım. Ancak bayinin bana söyledikleri karşısında şok yaşadım. Sıfır araç krizi yaşandığını ancak elden 200 bin TL verirsem bu aracı bana verebileceklerini söylediler. Kabul etmedim başka bir bayiye gittim o da 100 bin TL talep etti. Yani bayiler alenen rüşvet istedi. Kimseye bu parayı vermem, hasta oğlumun hakkını yedirmem."