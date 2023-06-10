Engelli aracına 200 bin TL rüşvet engeli! Vatandaş isyan etti: "Kimseye bu parayı vermem! Hasta oğlumun hakkını yedirmem"



PİŞKİNLİKLE YAKLAŞIYORLAR

Konunun detaylarını sormak için aradığımız bir sektör temsilcisi de, "Maalesef işi bu kadar vicdansızca bir noktaya taşıdılar. Biz de duyduklarımız karşısında çok büyük şaşkınlık yaşıyoruz. Bayiler artık olaya, '1 milyonluk arabayı 550 bin liraya alıyor zaten versin 100-200 bin lira' pişkinliği ile yaklaşıyor" dedi. Bayilerin diğer araçlardan daha yüksek kârlar ettiklerini anlatan sektör temsilcisi, "Engelli araçlarında kâr oranları yüzde 4'le sınırlı. O nedenle bunun prosedürleriyle de uğraşmak istemiyorlar. Devletin çok sıkı denetimler yapması gerekiyor" diye konuştu. Sabah'ta yer alan habere göre, şu anda artan fiyatlar nedeniyle engellilerin alabileceği araç sayısının sınırlı olduğunu aktaran sektör oyuncuları da, "1 milyon 4 bin TL'ye kadar olan araç sayısı çok azaldı. O nedenle bu limitin de artırılması gerekiyor. Aksi durumda bayiler engellilere bir de bunu bahane olarak öne sürer" ifadelerini kullandı.