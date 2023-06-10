Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda bir ilk! Hafize Gaye Erkan dünyadaki 23 kadından biri oldu

Merkez Bankası Başkanlık görevine getirilen Hafize Gaye Erkan, Türkiye'de bu koltuğa oturan ilk kadın olurken, aynı zamanda TCMB'nin en genç başkanı unvanını da eline geçirdi. Erkan, Merkez Bankası'nda dün düzenlenen törenle görevi Şahap Kavcıoğlu'ndan devraldı. Son 2 yıldaki hizmetleri için Kavcıoğlu'na teşekkür eden Erkan, "Zorlu bir süreci ekibiniz ile yürüttünüz. Emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Ülkemiz ve Merkez Bankası çalışanları adına desteğinizi, emeklerinizi ve hizmetlerinizi minnetle hatırlayacağımı bilmenizi isterim" dedi. BDDK Başkanlığı'na getirilen Kavcıoğlu da, Erkan'a Türkiye için başarılı çalışmalarının devamını diledi.
BAKAN MEHMET ŞİMŞEK: BİLGİLİ VE TECRÜBELİ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya paylaşımında Erkan'ı kutlayarak, "Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum" ifadelerini kullandı. Merkez Bankası'nın 92 yıllık tarihinde 25 başkan görev yaptı. Erkan ile birlikte dünyada kadınlar tarafından yönetilen merkez bankası sayısı 23'e yükseldi. 2013'te kadınlar tarafından yönetilen merkez bankası sayısı 21 iken, bu rakam 2023'te 22'ye çıktı. Erkan ile birlikte bu sayı 23 oldu. Christine Lagarde, 2019'dan beri Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanlığı yaparken, Alvira Nabiullina 2013'ten bu yana Rusya Merkez Bankası başkanlığı koltuğunda oturuyor. Ayrıca ABD'de Boston, Dallas, Cleveland ve San Francisco Fed başkanlığı görevlerinde kadınlar bulunuyor.
1982 yılında doğan Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nin ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü birincilikle bitirdi. Ardından Princeton Üniversitesi'nden kabul edilerek yurt dışına gitti. Princeton'da iki yıllık doktora programını bir yılda tamamlayan ilk öğrenci olma başarısını gösterdi. Bu sayede ülkedeki "en genç finans profesörü" unvanını elde etmiş oldu. Daha sonra Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını daha tamamladı.