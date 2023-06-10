Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda bir ilk! Hafize Gaye Erkan dünyadaki 23 kadından biri oldu

Gaye Erkan göreve başladığında bankanın varlığı 25-30 milyar dolar civarındayken Aralık 2021 yılına kadar 270 milyar dolara yaklaştı. 2021 yılında 7 ay eş CEO'luk yaptıktan sonra Aralık 2021'de de ayrıldı. Daha sonra Marsh McLennan Yönetim Kurulu'na getirildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Erkan ayrıca ABD merkezli mücevher şirketi Tiffany & Co.'da iki yıl yönetim kurulu üyeliği yaptı.



GÜVEN VEREN EKİP

AKBANK Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, yeni ekonomi yönetimine ilişkin, "Türkiye, 2023 genel seçimlerini takiben yeni dönemde finansal piyasalara güven verecek, uluslararası tecrübeye sahip bir ekonomi yönetimiyle yola çıkıyor" değerlendirmesinde bulundu. Dinçer, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in deneyimi ve geçmiş dönemlerdeki başarılarıyla bir kez daha Türkiye'ye önemli katkılarda bulunacağını vurguladı. Aynı şekilde, uluslararası alandaki tanınırlığı ve deneyimiyle öne çıkan ve TCMB Başkanı olarak atanan Hafize Gaye Erkan'ın üstlendiği bu görevde başarılı olacağına emin olduğunu kaydeden Dinçer, "Kendisinin bu göreve gelen ilk kadın başkan olmasını ülkemiz adına çok değerli buluyorum. Aynı zamanda BDDK Başkanlığı görevini Sayın Mehmet Ali Akben'den devralan Sayın Şahap Kavcıoğlu'nun geçmiş dönemdeki tecrübeleriyle sektörümüze önemli katkıları olacağına eminim" dedi.