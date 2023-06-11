Son dakika: Kağıt fatura dönemi bitiyor! 'e-fatura'ya geçiş tarihi belli oldu

İŞ VERİMİ DAHA DA ARTACAK

Bu sayede faturaların kaybolma sorununun da tamamen ortadan kalktığına dikkat çeken Boyana, şunları kaydetti: "Bu sayede faturaların oluşturulması, gönderilmesi ve gerekli yerlere ulaştırılmasındaki süre minimum seviyeye düştüğü için iş verimi de otomatik olarak artıyor.

Bunun yanı sıra e-fatura kullanımı ile kâğıt faturanın hazırlanma süresindeki mürekkep, kağıt ve basım maliyetleri de ortadan kalkarak doğanın sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz.