Madenden şarıl şarıl bakır, çinko, altın, gümüş fışkırıyor: Dev keşif gerçekleştirildi, rezervi ikiye katladılar

Norveçli yetkililer Norveç ve Grönland Denizi açıklarında dünya genelinde üretilen hacmin yaklaşık iki katı kadar büyük miktarlarda bakır, çinko, altın ve gümüş bulunduğunu duyurdu. Bu keşif, Norveç'in dünyanın en büyük petrol ve gaz ihracatçılarından biri olduğu göz önüne alındığında ülkeye altından nadir toprak metallerine kadar önemli miktarda mineral kaynaklarının çıkarılma fırsatı sunuyor.