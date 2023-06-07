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    • Ekonomi
    • 07.06.2023 22:10
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    • 07.06.2023 22:10
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    En çok kazandıran banka hisseleri! Yatırım yapan pişman olmuyor! En iyi banka hisseleri neler? AKBNK, GRNT,YKBNK...

    En çok kazandıran banka hisseleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yatırım yapmak isteyenler için alınabilecek en iyi banka hisselerini derledik. Peki, en çok kazandıran banka hisseleri neler? Hangi hisse alınmalı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    En çok kazandıran banka hisseleri!

    Borsa İstanbul'da yükseliş devam ederken en çok kazandıran hisseler de merak konusu oldu. İşte detaylar...

    GARAN 7 HAZİRAN 2023 GÜNCEL HİSSE FİYATI

    Türkiye Garanti Bankası'nın Borsa İstanbul'da GARAN kodu ile işlem gören payları endekste görülen yükselişe etki ederek bugün seans içerisinde son kapanış fiyatına kıyasla yüzde 2.34 yükselişle 29.72 TL'den işlem görmektedir.

    AKBNK 7 HAZİRAN 2023 GÜNCEL HİSSE FİYATI

    Akbank T.A.Ş.'ın Borsa İstanbul'da AKBNK kodu ile işlem gören payları endekste görülen yükselişe etki ederek bugün seans içerisinde son kapanış fiyatına kıyasla yüzde 2.66 yükselişle 18.52 TL'den işlem görmektedir.

    ISCTR 7 HAZİRAN 2023 GÜNCEL HİSSE FİYATI

    Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin Borsa İstanbul'da ISCTR kodu ile işlem gören payları endekste görülen yükselişe etki ederek bugün seans içerisinde son kapanış fiyatına kıyasla yüzde 4 yükselişle 13,26 TL'den işlem görüyor.

    YKBNK 7 HAZİRAN 2023 GÜNCEL HİSSE FİYATI

    Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin Borsa İstanbul'da YKBNK kodu ile işlem gören payları endekste görülen yükselişe etki ederek bugün seans içerisinde son kapanış fiyatına kıyasla yüzde 2.01 yükselişle 12,19 TL'den işlem görüyor.

        VAKBN 7 HAZİRAN 2023 GÜNCEL HİSSE FİYATI

        Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun Borsa İstanbul'da VAKBN kodu ile işlem gören payları endekste görülen yükselişe etki ederek bugün seans içerisinde son kapanış fiyatına kıyasla yüzde 1.61 yükselişle 10.08 TL'den işlem görüyor.

        İŞTE EN ÇOK KAZANDIRAN BANKA HİSSELERİ SIRALAMASI

        AKBNK - Akbank T.A.Ş.

        GARAN - Türkiye Garanti Bankası

        YKBNK - Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

        ISCTR - Türkiye İş Bankası A.Ş.

        VAKBN - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
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