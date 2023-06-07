En çok kazandıran banka hisseleri! Yatırım yapan pişman olmuyor! En iyi banka hisseleri neler? AKBNK, GRNT,YKBNK...

Borsa İstanbul'da yükseliş devam ederken en çok kazandıran hisseler de merak konusu oldu. İşte detaylar...
GARAN 7 HAZİRAN 2023 GÜNCEL HİSSE FİYATI
Türkiye Garanti Bankası'nın Borsa İstanbul'da GARAN kodu ile işlem gören payları endekste görülen yükselişe etki ederek bugün seans içerisinde son kapanış fiyatına kıyasla yüzde 2.34 yükselişle 29.72 TL'den işlem görmektedir.
AKBNK 7 HAZİRAN 2023 GÜNCEL HİSSE FİYATI
Akbank T.A.Ş.'ın Borsa İstanbul'da AKBNK kodu ile işlem gören payları endekste görülen yükselişe etki ederek bugün seans içerisinde son kapanış fiyatına kıyasla yüzde 2.66 yükselişle 18.52 TL'den işlem görmektedir.
ISCTR 7 HAZİRAN 2023 GÜNCEL HİSSE FİYATI
Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin Borsa İstanbul'da ISCTR kodu ile işlem gören payları endekste görülen yükselişe etki ederek bugün seans içerisinde son kapanış fiyatına kıyasla yüzde 4 yükselişle 13,26 TL'den işlem görüyor.
YKBNK 7 HAZİRAN 2023 GÜNCEL HİSSE FİYATI
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin Borsa İstanbul'da YKBNK kodu ile işlem gören payları endekste görülen yükselişe etki ederek bugün seans içerisinde son kapanış fiyatına kıyasla yüzde 2.01 yükselişle 12,19 TL'den işlem görüyor.