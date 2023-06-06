Takvim.com.tr duyurmuştu! Başkan Erdoğan emeklilere bayram müjdesini açıkladı: Maaşlar ve ikramiyeler erken yatacak





Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyuran Başkan Erdoğan, "Son olarak Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran - 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır. Bu kararımızın da tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU

Kurban Bayramı yaklaşırken, emeklilere çifte müjde hazırlığı için kollar sıvandı. 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı ikramiyesinin erken ödenmesi gündemde. Bununla da kalınmayıp, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine erken maaş ödemesi yapılması da planlanıyor.