Takvim.com.tr duyurmuştu! Başkan Erdoğan emeklilere bayram müjdesini açıkladı: Maaşlar ve ikramiyeler erken yatacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi duyurmasının ardından Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı.Türkiye'nin yeni yol haritasının ele alındığı toplantı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından müjdeleri art arda duyurdu. Emeklilerin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceklerinin müjdesini de paylaşan Başkan Erdoğan, asgari ücret tespit komisyonunun da çalışmalarına başlayacağını ifade etti.
Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyuran Başkan Erdoğan, "Son olarak Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran - 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır. Bu kararımızın da tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
Kurban Bayramı yaklaşırken, emeklilere çifte müjde hazırlığı için kollar sıvandı. 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı ikramiyesinin erken ödenmesi gündemde. Bununla da kalınmayıp, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine erken maaş ödemesi yapılması da planlanıyor.