Çiftçiye müjde: Buğday ve arpa alım fiyatları belli oldu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın ilk Kabine Toplantısı sonrası önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) buğday ve arpa alım fiyatlarını duyurdu.
"BUĞDAYDA TON BAŞINA 8 BİN 250 LİRA, ARPADA 7 BİN LİRA"
Başkan Erdoğan, çiftçilere gereken desteği verdiklerini belirterek, "Toprak Mahsulleri Ofisinin 2023 yılı buğday ve arpa alım fiyatlarını belirledik.
"Hububat Üretim Primi" desteğiyle birlikte üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 TL, arpada ise 7 bin 500 TL geçecektir. Çiftçilerimize ve ülkemize hayırlı olsun." dedi.
TON BAŞINA 500 LİRA DESTEK
Sisteme kayıtlı çiftçilere destek sağlanacayı söyleyen Başkan Erdoğan şunları kaydetti: "Bakanlığımız tarafından sisteme kayıtlı çiftçilerimize buğdayda ton başına bin lira arpa için ton başına 500 lira destek olarak verilecektir."