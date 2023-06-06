Girişimcilere geri ödemesiz 750 bin TL destek! Deprem bölgesinde üst limitler artırıldı

Girişimcilere KOSGEB tarafından sağlanan hibe desteğin limitleri deprem bölgesine özel olarak artırıldı. Bu desteklerden, resmi kurumlarca iş yerleri, ağır hasarlı, acil yıkılacak veya tamamen yıkılmış olarak belirlenen işletmeler yararlanacak. Bu işletmeler daha önceden KOSGEB desteklerinden faydalanıp faydalanmadığına bakılmaksızın Geleneksel Girişimci Destek Programı ve İleri Girişimci Destek Programı kapsamında desteklenecek.
GELENEKSEL İŞLERE 130 BİN TL
Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında işletmesini kuran girişimcilere 130 bin liraya kadar geri ödemesiz destek verilecek. İşletmeler istihdam için 100 bin, kuruluş giderleri için 20 bin, girişimcinin veya çalışan personelin alacağı sertifika için 10 bin liraya kadar desteği kullanabilecek.
5 ALANDA DESTEK
İleri Girişimci Destek Programı kapsamında işletmesini kuran girişimciler de toplamda 750 bin liraya kadar geri ödemesiz destekten yararlanabilecek. Makine-teçhizat ve yazılım giderleri için 600 bin, sağlayacağı istihdam için 100 bin, mentorluk, danışmanlık ve işletme koçluğu için 20 bin, kuruluş giderleri için 20 bin, girişimcinin veya çalışan personelin alacağı sertifika için 10 bin liraya kadar destek verilecek.
DEPREMZEDENİN YANINDA
Depremin hemen ardından bölgedeki işletmelerin 2023 yılı borçlarıyla afette yaşamını yitiren işletmecilerin tüm borçlarını silme kararı alan KOSGEB, Acil Destek Kredisi Programı ile işletmelerin ölçeklerine ve hasar durumlarına bakarak 1.5 milyon liraya kadar finansman imkanı sağladı.