Girişimcilere geri ödemesiz 750 bin TL destek! Deprem bölgesinde üst limitler artırıldı

Girişimcilere KOSGEB tarafından sağlanan hibe desteğin limitleri deprem bölgesine özel olarak artırıldı. Bu desteklerden, resmi kurumlarca iş yerleri, ağır hasarlı, acil yıkılacak veya tamamen yıkılmış olarak belirlenen işletmeler yararlanacak. Bu işletmeler daha önceden KOSGEB desteklerinden faydalanıp faydalanmadığına bakılmaksızın Geleneksel Girişimci Destek Programı ve İleri Girişimci Destek Programı kapsamında desteklenecek.





GELENEKSEL İŞLERE 130 BİN TL

Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında işletmesini kuran girişimcilere 130 bin liraya kadar geri ödemesiz destek verilecek. İşletmeler istihdam için 100 bin, kuruluş giderleri için 20 bin, girişimcinin veya çalışan personelin alacağı sertifika için 10 bin liraya kadar desteği kullanabilecek.