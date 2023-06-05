Borsa İstanbul'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek etkisi: Değer artışı yüzde 3'ü aştı

Borsada seçim sonrası ortaya çıkan yukarı yönlü ivme kabinede Şimşek'in yer aldığının açıklanmasıyla haftanın ilk işlem gününde de etkisini sürdürdü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,57 değer kazanarak 5.297,43 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 44,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
Şimşek, Pazar günü gerçekleşen devir teslim töreninde Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmadığını dile getirerek kurala dayalı bir Türkiye ekonomisinin özlenen refaha ulaşmada önemli olacağına dikkat çekmişti.