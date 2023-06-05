EYT dışında 5 maddeli erken emeklilik tablosu! 2000 - 2003 - 2014 arası SGK'lılar torbaya alındı! 3600 Kısmi emeklilik, kademeli yaş, prim indirimi, çıraklık...

EYT sonrası milyonlarca kişi emeklilik hakkına sahip oldu. Sosyal güvenlikle ilgili önemli adımlar atılmaya hazırlanıyor. Ayrıca, taşeron işçilere kadro verilmesi ve memurların ek göstergelerinde düzenleme yapılması da gündemde olan konular arasında yer alıyor. İşte yeni düzenlemelere dair merak edilenler...