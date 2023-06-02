Öncelikli gündem ekonomi: Memurlar, asgari ücretliler, ev hanımları...

RAKAMLAR ÜMİT VERİCİ...

Bana kalırsa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında kaç kişi olursa olsun ezip geçerek yüzde 52.18'le yeniden başkan olmasını da AK Parti'nin TBMM'de en yakın rakibine göre iki kat daha fazla vekil çıkarmasını da bu veride arayabilirsiniz.