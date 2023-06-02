Öncelikli gündem ekonomi: Memurlar, asgari ücretliler, ev hanımları...

Seçim Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi açıklamasının ardından Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler süreci tamamlandı. Meclis'teki dağılım ve Cumhurbaşkanı olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesinin ardından yeni dönemde atılacak adımlar için çalışmalar başlayacak.
KABİNE TOPLANACAK
Gözler TBMM'deki yeni dönem ve yeni kabineye çevrildi. Yeni kabine önümüzdeki hafta başı ilk toplantısını yaparak göreve başlayacak.
Yeni hükümetin öncelikli gündemi ekonomi olacak. İlk ele alınacak konulardan biri ücret zamları olacak. Memur, memur emeklisi, işçi emeklisi ve asgari ücretliler için ücretler yeniden düzenlenecek.