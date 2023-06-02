Çıraklık yapana EYT ile emeklilik formülü! O kişilerin 1 yıllık staj süreleri geçerli! Yaş + prim şartı da düşüyor! Gözler yeni Kabine'de! Kısa vadeli sigorta kollarına...
9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarih öncesine çekenlere EYT yasası kapsamında emeklilik yolu açılırken, çıraklık yapanlar da heyecanlı bekleyiş içerisinde bulunuyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama heyecana yol açtı. Peki neler yapılabilir? İşte detayları...
02.06.2023 12:51 - Son Güncelleme: 02.06.2023 13:14
EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik düzenleme 4 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolunu açtı. 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ile borçlanmayla başlangıcını bu tarih öncesine çekebilenlere yaş şartı kaldırıldı. Bu düzenlemeyle birlikte staj ve çıraklık yapanlar da beklenti içerisine girdi.
KİMLER İSTİSNA TUTULUYOR?
Burada iki istisna bulunuyor. Avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk 6 ay mahkemelerde, kalan 6 ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile kuruma başvurmaları halinde bu süreleri borçlanabiliyor.