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    • Ekonomi
    • 30.05.2023 08:38
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    • 30.05.2023 08:38
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    Ekonomik güven endeksi 20 ayın zirvesine yükseldi: "Seçim gündeminin getirdiği belirsizlik algısı da geride kalmıştır"

    Ekonomik güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,4 artarak 103,7 değerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Cumhur İttifakı ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanması, ekonomik güven endeksini 20 ayın zirvesine taşıdı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, mayısta ekonomi güven endeksinin son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, gelecek dönemde ekonomiye duyulan güvenin perçinlenmesini, yatırımın, üretimin ve tüketimin kuvvetlenerek artmasını beklediklerini bildirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    20 ayın zirvesine yükseldi

    Hükümetin özellikle son 3 ayda attığı adımların etkisiyle tüketiciden reel sektöre, inşaattan perakendeye kadar toplumun tüm kesimlerinin ekonomiye güveni artmaya devam ediyor.

    EYT sorununun çözülmesi, enflasyona karşı alım gücünü artıran önlemler, enerji ve savunma sanayideki millileşme hamleleri ve tarihi seçimin de Cumhur İttifakı ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanması, ekonomik güven endeksini 20 ayın zirvesine taşıdı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan verilere göre, ekonomik güven endeksi mayısta aylık bazda yüzde 1.4 artarak 103.7 değerini aldı.

    Böylelikle endeks Eylül 2021'den bu yana en yüksek değerine ulaşarak, 20 ay sonra yeniden 103.7 seviyesine geldi. Tüketici güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 4 yükselişle 91.1 ile 2018'in temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, 105.1 ile aynı seviyede kaldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0.4 artışla 116.7, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 4.3 yükselişle 92.2 oldu.

        BORSADA İSTİKRAR COŞKUSU
        Borsa İstanbul'da seçim belirsizliğinin bitmesi ve Cumhur İttifakı'nın zaferi sert yükselişe neden oldu. BIST-100 Endeksi yüzde 4.8 yükselerek 4.800 puana kadar çıktı. Şirketlerin piyasa değeri 250 milyar liradan fazla artarak 5.3 trilyon liraya ulaştı. Başkan Erdoğan'ın seçim sonrasındaki açıklamasında güven ve istikrara vurgu yapıp, "Güçlü bir ekonomi yönetimini bu iki kavramın üzerine kuracağız. Uluslararası itibara sahip bir finans yönetimi tasarlıyoruz" değerlendirmesi piyasaya olumlu yansıdı.

        SEÇİM GÜNDEMİNİN GETİRDİĞİ BELİRSİZLİK ALGISI DA GERİDE KALMIŞTIR
        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, mayısta ekonomi güven endeksinin son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, gelecek dönemde ekonomiye duyulan güvenin perçinlenmesini, yatırımın, üretimin ve tüketimin kuvvetlenerek artmasını beklediklerini bildirdi.

        Nebati, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi.

        Bakan Nebati, tüketici ve üreticinin ekonomiye duyduğu güveni birlikte ölçen endeksin mayısta bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 103,7 olduğunu ve son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını kaydetti.

        Milletvekili seçiminin tamamlandığını ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın millet tarafından bir kez daha Cumhurbaşkanı seçildiğini vurgulayan Nebati, "Seçim gündeminin getirdiği belirsizlik algısı da geride kalmıştır. Böylece önümüzdeki dönemde ekonomimize duyulan güvenin perçinlenmesini, yatırımın, üretimin ve tüketimin kuvvetlenerek artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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        20 ayın zirvesine yükseldi
        Haberler Ekonomi Ekonomik güven endeksi 20 ayın zirvesine yükseldi: "Seçim gündeminin getirdiği belirsizlik algısı da geride kalmıştır"
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