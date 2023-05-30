Ekonomik güven endeksi 20 ayın zirvesine yükseldi: "Seçim gündeminin getirdiği belirsizlik algısı da geride kalmıştır"

Hükümetin özellikle son 3 ayda attığı adımların etkisiyle tüketiciden reel sektöre, inşaattan perakendeye kadar toplumun tüm kesimlerinin ekonomiye güveni artmaya devam ediyor.
EYT sorununun çözülmesi, enflasyona karşı alım gücünü artıran önlemler, enerji ve savunma sanayideki millileşme hamleleri ve tarihi seçimin de Cumhur İttifakı ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanması, ekonomik güven endeksini 20 ayın zirvesine taşıdı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan verilere göre, ekonomik güven endeksi mayısta aylık bazda yüzde 1.4 artarak 103.7 değerini aldı.
Böylelikle endeks Eylül 2021'den bu yana en yüksek değerine ulaşarak, 20 ay sonra yeniden 103.7 seviyesine geldi. Tüketici güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 4 yükselişle 91.1 ile 2018'in temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, 105.1 ile aynı seviyede kaldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0.4 artışla 116.7, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 4.3 yükselişle 92.2 oldu.