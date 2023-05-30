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    • Ekonomi
    • 30.05.2023 07:53
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    • 30.05.2023 07:53
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    Yeni dönemin yol haritası: Güçlü program, güçlü ekonomi

    Seçimlerin başarıyla geride bırakılmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, liderliğindeki kadrolarla birlikte yeni dönemin yol haritası için güçlü adımlar atacak. “Güçlü kadro, güçlü ekonomi, güçlü program” hedefiyle çıkılacak yolda, yeni rezervlerle enerjide, güçlü destkler ve önlemlerle ekonomide yeni bir rota çizilecek. Başkan Erdoğan, balkon konuşmasında "Uluslararası itibara sahip bir finans yönetimi tasarlıyoruz" diyerek çerçeveyi belirlemişti.

    takvim.com.tr
    Yeni dönemin yol haritası hazır

    28 Mayıs seçim zaferinden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 yıllık yeni döneminin yol haritası ortaya çıkmaya başladı. "Güçlü kadro, güçlü ekonomi, güçlü program" denilerek etkin adımlar atılacak.

    ALGI OPERASYONLARINA GEÇİT YOK
    Türkiye'nin yurtdışındaki imajını bozan algı operasyonlarının da önüne geçilecek. Başkan Erdoğan, balkon konuşmasında "Güven ve istikrarla yola devam edeceğiz ve güçlü bir ekonomi yönetimini bu iki kavramın üzerine kuracağız. Uluslararası itibara sahip bir finans yönetimi tasarlıyoruz" diyerek çerçeveyi çizdi.

    İşte bu açıklamanın detayları:

    GÜÇLÜ PROGRAM, GÜÇLÜ EKONOMİ
    "Güçlü kadro, güçlü ekonomik program, güçlü bir ekonomi yönetimi" denilerek yola çıkılacak. Tüm aktörlerle istişare edilerek yola devam edilecek.

    VAATLER DE EKONOMİK PROGRAMDA
    Dünyanın ve Türkiye'nin değişen şartlarını dikkate alarak bazı güncellemelerle ekonomik eylem planı devam edecek. Programa seçimde vatandaşlara verilen sözler dahil edilecek.

        FİYATLAR DÜŞECEK
        Karadeniz gazının devreye girmesi, dünyada da emtia fiyatlarının düşmesi olumlu etkiler yaratacak. Ayrıca konut, kentsel dönüşüm konusundaki kampanyalar devreye girecek.

        Enerji, konut ve gıda enflasyonunu artıran ve halkın ekonomisini doğrudan etkileyen alanlara ilişkin adımlar atılacak.

        TARIMDA YENİ DÖNEM
        Gıda güvenliği için kırsalda nüfusu tutmak amacıyla adımlar atılacak. Özellikle gençlerin tarımda kalmasını sağlayacak uygulamalar yapılacak, uygun koşullu krediler verilecek.

            TÜRKİYE'NİN İTİBARI
            Veriye dayalı olmayan bilgilerle uluslararası alanda algılar oluşturuluyor. Türkiye'nin yurtdışındaki imajına yönelik algıları, karalamaları ortadan kaldırmaya dönük çalışmalar yapılacak.

            DÖVİZDE DALGALANMA YOK
            2023'ün ikinci yarısında cari açıkta hızlı bir düşüş bekleniyor. Reel döviz kurunda çok ciddi bir dalgalanma beklenmiyor.

            BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM
            Erdoğan, balkon konuşmasından sonra Cumhur İttifakı içinde yer alan partilerin liderleri ile bir araya geldi, seçim sonuçları değerlendirildi. Erdoğan, "Birlikte çalışmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.

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            Haberler Ekonomi Yeni dönemin yol haritası: Güçlü program, güçlü ekonomi
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