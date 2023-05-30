Yeni dönemin yol haritası: Güçlü program, güçlü ekonomi

28 Mayıs seçim zaferinden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 yıllık yeni döneminin yol haritası ortaya çıkmaya başladı. "Güçlü kadro, güçlü ekonomi, güçlü program" denilerek etkin adımlar atılacak.
ALGI OPERASYONLARINA GEÇİT YOK
Türkiye'nin yurtdışındaki imajını bozan algı operasyonlarının da önüne geçilecek. Başkan Erdoğan, balkon konuşmasında "Güven ve istikrarla yola devam edeceğiz ve güçlü bir ekonomi yönetimini bu iki kavramın üzerine kuracağız. Uluslararası itibara sahip bir finans yönetimi tasarlıyoruz" diyerek çerçeveyi çizdi.
İşte bu açıklamanın detayları:
GÜÇLÜ PROGRAM, GÜÇLÜ EKONOMİ
"Güçlü kadro, güçlü ekonomik program, güçlü bir ekonomi yönetimi" denilerek yola çıkılacak. Tüm aktörlerle istişare edilerek yola devam edilecek.
VAATLER DE EKONOMİK PROGRAMDA
Dünyanın ve Türkiye'nin değişen şartlarını dikkate alarak bazı güncellemelerle ekonomik eylem planı devam edecek. Programa seçimde vatandaşlara verilen sözler dahil edilecek.