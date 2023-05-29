A'dan Z'ye her haneyi kapsıyor! Vatandaşa çifte sevinç yaşatacak ödeme! Aile başı 10.000 TL ve üstü yardım yapılacak!

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımların çeşitlendiriliyor ve genişletiliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği vatandaşlık maaşı ile ilgili detaylar merak konusu oluyor. Gelen bilgilere göre geliri asgari ücretin altında olan veya hiçbir geliri olmayan ailelerin evine giren gelir asgari ücrete tamamlanacak. Bu sistemle gelir seviyesi asgari hayat standardının altında olan ailelere maddi destek sağlamayı hedefliyor.
HER HANEYE EN AZ ASGARİ ÜCRET
Dar gelirli gelirli vatandaşlara 53 başlıkta sosyal destek sağlanırken, önümüzdeki dönemde de yeni destekler hayata geçirilecek. Bu kapsamda bu yıl Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulaması başlatılacak.
Gelir tamamlayıcı Aile Destek Sistemi adı altında hayata geçirilecek aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulamasıyla gelir seviyesi asgari hayat standardının altında tek bir aile hane kalmayacak. Geliri asgari ücretin altında olan veya hiçbir geliri olmayan ailelerin evine giren gelir asgari ücrete tamamlanacak.