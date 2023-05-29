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    • Ekonomi
    • 30.05.2023 10:34
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    • 30.05.2023 10:34
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    A'dan Z'ye her haneyi kapsıyor! Vatandaşa çifte sevinç yaşatacak ödeme! Aile başı 10.000 TL ve üstü yardım yapılacak!

    Seçim öncesinde toplumun her kesimini kapsayacak sosyal destek hamlesi duyurulmuştu. Bu çerçevede gelir tamamlayıcı aile destek sistemi hayata geçirilerek vatandaşlık maaşı uygulaması başlatılacak. İhtiyacı olan vatandaşlara 53 başlıkta sosyal yardım sağlanırken, yeni destekler için de kollar sıvandı. Bu desteklerin başında da aile bazlı vatandaşlık maaşı geliyor.

    Vatandaşa çifte sevinç yaşatacak ödeme!

    İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımların çeşitlendiriliyor ve genişletiliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği vatandaşlık maaşı ile ilgili detaylar merak konusu oluyor. Gelen bilgilere göre geliri asgari ücretin altında olan veya hiçbir geliri olmayan ailelerin evine giren gelir asgari ücrete tamamlanacak. Bu sistemle gelir seviyesi asgari hayat standardının altında olan ailelere maddi destek sağlamayı hedefliyor.

    HER HANEYE EN AZ ASGARİ ÜCRET

    Dar gelirli gelirli vatandaşlara 53 başlıkta sosyal destek sağlanırken, önümüzdeki dönemde de yeni destekler hayata geçirilecek. Bu kapsamda bu yıl Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulaması başlatılacak.

    Gelir tamamlayıcı Aile Destek Sistemi adı altında hayata geçirilecek aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulamasıyla gelir seviyesi asgari hayat standardının altında tek bir aile hane kalmayacak. Geliri asgari ücretin altında olan veya hiçbir geliri olmayan ailelerin evine giren gelir asgari ücrete tamamlanacak.

        10.000 TL'Yİ AŞACAK

        Üstelik bu tutar Temmuz'da asgari ücrete yapılacak ara zamla artacak. Asgari ücret beklentilere göre 10 bin lirayı aşacak.

        AİLE BAZLI ÖDEME

        Önümüzdeki dönemde vatandaşlık fonu kurularak, aile hesabı açılacak, bu ödemeler aile bazlı yapılacak. Ailenin mali durumu ve sosyal statüleri bakanlığın sosyal hizmet uzmanları, sosyologlar tarafından düzenli olarak güncellenecek.

        Gelir seviyesi asgari hayat standardının altında hane kalmayacak.

        GELİR SEVİYESİ YÜKSELECEK

        Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili kurumlar, seçim beyannamesinde duyurulan sosyal politikaları güçlendirecek yeni adımları hızlı şekilde yaşama geçirmek için eylem planlarını, mevcut desteklerini güncellemeye başladı.

        Mevcut sistemde elektrik, doğalgaz, şartlı eğitim, sağlık, barınma, gıda, yardımı, engelli yaşlı aylıkları, GSS prim ödemeleri, Türkiye Aile Desteği, anaokulu desteği, eşi vefat eden kadınlara aylık, acil ve temel ihtiyaç yardımları olmak üzere ellinin üzerinde başlıkta sosyal destek sağlanıyor.

            Desteklerin büyük bölümünde işsiz, sosyal güvencesi olmaması ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin üçte birinden (2023 yılı için 2 bin 835 lira) az olması kriteri dikkate alınıyor.

            Yeni dönemde her ailede en az bir kişiye iş imkânı sağlanırken gelişmiş ülkelerde uygulanan vatandaşlık maaşı sistemine geçilecek.
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            Takke düştü kel göründü!
            Haberler Ekonomi A'dan Z'ye her haneyi kapsıyor! Vatandaşa çifte sevinç yaşatacak ödeme! Aile başı 10.000 TL ve üstü yardım yapılacak!
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