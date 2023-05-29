A'dan Z'ye her haneyi kapsıyor! Vatandaşa çifte sevinç yaşatacak ödeme! Aile başı 10.000 TL ve üstü yardım yapılacak!

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımların çeşitlendiriliyor ve genişletiliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği vatandaşlık maaşı ile ilgili detaylar merak konusu oluyor. Gelen bilgilere göre geliri asgari ücretin altında olan veya hiçbir geliri olmayan ailelerin evine giren gelir asgari ücrete tamamlanacak. Bu sistemle gelir seviyesi asgari hayat standardının altında olan ailelere maddi destek sağlamayı hedefliyor.