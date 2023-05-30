Başkan Recep Tayyip Erdoğan, prestij projelerin hayata geçirildiği illerde de ilk tura göre oylarını büyük oranda yükseltti.
İLÇELERDE OYLARINI ARTIRDI
Erdoğan, Akkuyu Santrali'nin yapımının sürdüğü Mersin'de ilk tura göre 3 puan, Togg fabrikasının olduğu Bursa'da yine 3 puan oy artırma başarısı gösterdi.
Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı Yusufeli'nin bulunduğu Artvin'de aynı şekilde oyunu 3 puan artıran Erdoğan, Gümüşhane ile Trabzon'u birbirine bağlayan Zigana Tüneli'nin bulunduğu Trabzon'da 3.5 puan, Gümüşhane'de ise 4 puan oy yükseltti.
ŞEHİRLERDEN REKOR DESTEK
Akkuyu Nükleer Santrali'ni yapıldığı Mersin'de ilk turda 57.18 oy alan Erdoğan, ikinci turda yüzde 60.27 oranına ulaştı.