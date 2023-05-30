Gümüşhane'de de benzer bir tablo göze çarpıyor. İlk turda yüzde 74.42 oranında oy alan Erdoğan, ikinci turda oylarını yüzde 78.54'e çıkarmayı başardı. Karadeniz'de bulunan doğalgazın karayla buluşma noktası olan Zonguldak'ta da Başkan Erdoğan oylarını ilk tura göre artırdı.