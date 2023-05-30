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    • 30.05.2023 07:21
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    • 30.05.2023 08:00
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    Bu yolda durmak yok: Prestijli projelerle çağ atlayan illerden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a rekor destek

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, 81 ilde çağ atlatan projelerle farklı bir çehreye büründü. Türkiye'ye 21 yılda yeni bir yön veren projeler, sandıkta tercihleri belirledi. Prestij projelerle ilmik ilmik işlenen şehirlerden Başkan Erdoğan'a rekor destek geldi. Nükler santral, doğal gaz ve petrol keşfi, yerli otomobil Togg, Zigana Tüneli gibi yatırımlarla yüzü gülen vatandaş Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na "durmak yok, yola devam" mesajını verdi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’a rekor destek

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, prestij projelerin hayata geçirildiği illerde de ilk tura göre oylarını büyük oranda yükseltti.

    İLÇELERDE OYLARINI ARTIRDI
    Erdoğan, Akkuyu Santrali'nin yapımının sürdüğü Mersin'de ilk tura göre 3 puan, Togg fabrikasının olduğu Bursa'da yine 3 puan oy artırma başarısı gösterdi.

    Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı Yusufeli'nin bulunduğu Artvin'de aynı şekilde oyunu 3 puan artıran Erdoğan, Gümüşhane ile Trabzon'u birbirine bağlayan Zigana Tüneli'nin bulunduğu Trabzon'da 3.5 puan, Gümüşhane'de ise 4 puan oy yükseltti.

    ŞEHİRLERDEN REKOR DESTEK
    Akkuyu Nükleer Santrali'ni yapıldığı Mersin'de ilk turda 57.18 oy alan Erdoğan, ikinci turda yüzde 60.27 oranına ulaştı.

        Togg fabrikasının olduğu Bursa'da yüzde 51.47 oranında ilk turda oy alan Erdoğan ikinci turda 54.66'ya çıkmayı başardı. Yusufeli Barajı'nı sınırları içerisinde barındıran Artvin'de de Erdoğan'ın oyları arttı.

        İlk turda yüzde 47.68 alan Erdoğan, ikinci turda oyunu 50.65'e çıkardı.

        KARADENİZ ARKASINDA
        Zigana Tüneli'ni birbirine bağlayan iki ilde de Erdoğan oylarını yükseltti. Trabzon'da ilk turda yüzde 65.32 oy alan Erdoğan, ikinci turda oy oranını 68.88'e çıkardı.

        Gümüşhane'de de benzer bir tablo göze çarpıyor. İlk turda yüzde 74.42 oranında oy alan Erdoğan, ikinci turda oylarını yüzde 78.54'e çıkarmayı başardı. Karadeniz'de bulunan doğalgazın karayla buluşma noktası olan Zonguldak'ta da Başkan Erdoğan oylarını ilk tura göre artırdı.

            PETROL SEVİNCİ
            14 Mayıs'ta yüzde 51 oy alan Erdoğan, ikinci turda yüzde 54.8 seviyesine yükseldi. Gabar'da bulunan petrolün ilk işlendiği il olan Şırnak'ta da Erdoğan'ın oyları ilk tura göre daha yüksek çıktı.

            14 Mayıs'ta 21.43 alan Erdoğan, 28 Mayıs'ta 23.7 oranında oy aldı.

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            Haberler Haberler Bu yolda durmak yok: Prestijli projelerle çağ atlayan illerden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a rekor destek
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