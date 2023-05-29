Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 29.05.2023 12:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.05.2023 12:17
    ABONE OL

    'Felaket tellalları' çuvalladı! Borsa İstanbul güven tazeledi: 4 puanlık yükseliş

    Türkiye Genel Seçim sürecini başarıyla tamamladı. Tercihini bir kez daha istikrar ve güvenden yana kullanan vatandaşlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha göreve seçerken, Meclis'te de çoğunluğu Cumhur İttifakı'na verdi. İktidar değişikliği olmaması durumunda ekonomik veriler tepe taklak olacağını öne süren 'felaket tellalları' daha ilk günden boşa düştü. Borsa İstanbul 29 Mayıs gününe 4 paunlık yükseliş başlayarak 20.04 liranın üzerine gördü.

    takvim.com.tr
    Borsa İstanbul güven tazeledi

    Seçim sonrası piyasalarda olumlu hava hakim. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta yüzde 2.52'lik yükseliş yaşadı. Geçen haftayı 19.96 liradan kapatan dolar ise sabah saatlerinde 20.04 liranın üzerinde işlem gördü.

    MİLLET 'İSTİKRAR' DEDİ
    Türkiye'de milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığına ilişkin seçimler sonuçlandı. Her iki seçimde de AK Parti galip geldi. Milletvekilliğinde Cumhur İttifakı büyük çoğunluğu elde ederken, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,16 oranında oy alarak resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçildi.

    Seçimlerin son ermesi, önümüzdeki 5 yıllık sürecin öngörülebilirliğinin artması, ekonomi politikalarının belli olması, güçlü büyüme, yüksek istihdam unsurlarının pozitif etkileri, cari açığı düşürecek enerji adımlarının atılması, savunma sanayinde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alma ve uzun yıllardır süren atılım hamlelerinin meyvelerini toplama dönemine girilmesi nedeniyle piyasaların pozitif etkilenmesi beklentiler dahilinde yer alıyordu.

    DOLAR SAKİN BAŞLADI
    Dolar Seçim sonrası ilk işlem gününe 19,9757 liradan açılış gerçekleştirdi. Dolar gün içinde en düşük 19,9311 lira, en yüksek de 20,1636 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar dolar 20,0412 lira seviyesinde işlem görüyor.

        EURO STABİL SEYİRDE
        Euro da seçim sonrası sakin seyrine devam ediyor. Euro güne 21,4168 liradan başladı. Gün içinde en düşük 21,4132 lira, en yüksek de 21,7179 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 21,5435 liradan işlem görüyor.

        BORSA YÜZDE 2,5 PRİMLE AÇILDI
        Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla, Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününe yüzde 2,52 yükselişle 4696 puandan başladı. Bankacılık endeksi ise, açılışta yüzde 1,38 artışla 4019 puan oldu.

        BIST 100 endeksi, cuma günü kapanışta yüzde 3,45 değer kazanarak 4580 puanda hareket etmişti.

        ALTIN FİYATLARI DURGUN
        Altın fiyatları da küresel ekonomik sorunların etkisinde kalmaya devam ediyor. ABD ekonomisindeki enflasyon sorununun faiz artırımlarına rağmen çözülemeyeceği beklentisi ve faizlerin artırılmaya devam edeceği öngörüleri altını baskılıyor.

            Ons altın güne 1944 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1940 doları, en yüksek de 1946 doları gördü.

            Grama altın ise güne yüzde 1250 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1245 lira, en yüksek de 1260 lira seviyesini gördü. Şu sıralar Gram Altın 1254 liradan işlem görüyor.

            ERDOĞAN'DAN ENFLASYON MESAJI
            Yeniden seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı meşhur balkon konuşmasında "Yeni ekonomik atılımlar gerçekleştireceğiz" dedi ve ekledi "Faiz 8.5'a indirildi, enflasyon da inecek. Onlar bizimle yarışamaz. Onlar IMF'nin kapısında nöbet tutarlar" diye konuştu.
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Kazanan milletimiz kazanan güçlü Türkiye!
                Haberler Ekonomi 'Felaket tellalları' çuvalladı! Borsa İstanbul güven tazeledi: 4 puanlık yükseliş
                    loading
                    SON DAKİKA