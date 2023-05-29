'Felaket tellalları' çuvalladı! Borsa İstanbul güven tazeledi: 4 puanlık yükseliş

Seçim sonrası piyasalarda olumlu hava hakim. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta yüzde 2.52'lik yükseliş yaşadı. Geçen haftayı 19.96 liradan kapatan dolar ise sabah saatlerinde 20.04 liranın üzerinde işlem gördü.
MİLLET 'İSTİKRAR' DEDİ
Türkiye'de milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığına ilişkin seçimler sonuçlandı. Her iki seçimde de AK Parti galip geldi. Milletvekilliğinde Cumhur İttifakı büyük çoğunluğu elde ederken, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,16 oranında oy alarak resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçildi.
Seçimlerin son ermesi, önümüzdeki 5 yıllık sürecin öngörülebilirliğinin artması, ekonomi politikalarının belli olması, güçlü büyüme, yüksek istihdam unsurlarının pozitif etkileri, cari açığı düşürecek enerji adımlarının atılması, savunma sanayinde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alma ve uzun yıllardır süren atılım hamlelerinin meyvelerini toplama dönemine girilmesi nedeniyle piyasaların pozitif etkilenmesi beklentiler dahilinde yer alıyordu.
DOLAR SAKİN BAŞLADI
Dolar Seçim sonrası ilk işlem gününe 19,9757 liradan açılış gerçekleştirdi. Dolar gün içinde en düşük 19,9311 lira, en yüksek de 20,1636 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar dolar 20,0412 lira seviyesinde işlem görüyor.