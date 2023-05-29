'Felaket tellalları' çuvalladı! Borsa İstanbul güven tazeledi: 4 puanlık yükseliş

Seçim sonrası piyasalarda olumlu hava hakim. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta yüzde 2.52'lik yükseliş yaşadı. Geçen haftayı 19.96 liradan kapatan dolar ise sabah saatlerinde 20.04 liranın üzerinde işlem gördü.

MİLLET 'İSTİKRAR' DEDİ

Türkiye'de milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığına ilişkin seçimler sonuçlandı. Her iki seçimde de AK Parti galip geldi. Milletvekilliğinde Cumhur İttifakı büyük çoğunluğu elde ederken, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,16 oranında oy alarak resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçildi.