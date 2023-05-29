Türkiye yeniden Başkan Erdoğan’ı seçti! Şimdi sıra müjdelerde! EYT, ev hanımlarına emeklilik, vatandaşlık maaşı, emekli maaşına zam, Bağ-Kur...

Erdoğan, temmuz ayında bir adım daha atacaklarını belirterek, "En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz.



Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkartarak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız.