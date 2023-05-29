Türkiye yeniden Başkan Erdoğan'ı seçti! Şimdi sıra müjdelerde! EYT, ev hanımlarına emeklilik, vatandaşlık maaşı, emekli maaşına zam, Bağ-Kur...
Türkiye 5 yıl görev yapacak Cumhurbaşkanını seçmek için ikinci kez gittiği sandıktan yeniden Başkan Erdoğan'ı çıkardı. Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 52,16 oy alarak 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı. Şimdi gözler, Başkan Erdoğan'ın verdiği müjdelerin bir bir hayata geçmesinde. Peki hangi müjdeler gündeme gelmişti? İşte detaylar...
29.05.2023 10:13 - Son Güncelleme: 29.05.2023 10:13
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRA
Başkan Erdoğan, geçen hafta HAK – İŞ Konfederasyonu'nun Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, önlerinde memurların maaş düzenlemesi olduğunu söyledi. Yasaya göre memurların maaş artışlarının ocak ve temmuzda belirlendiğini kaydeden Erdoğan, sene başında kamu görevlilerinin maaşlarına yüzde 13.5 oranında refah payı ilave ederek toplam yüzde 30 oranında zam yaptıklarını hatırlattı.
Erdoğan, temmuz ayında bir adım daha atacaklarını belirterek, "En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz.
Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkartarak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız.